Студия объединяет талантливых специалистов: архитекторов, дизайнеров, декораторов, инженеров, строителей – которые, учитывая все ваши пожелания и требования, помогут создать, выбрать и пройти весь долгий и сложный путь ремонта и строительства.
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- строительство
- ведение проекта
- комплектация
- надзор
- декорирование
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Сочи
- г. Санкт-Петербург.
- Москва и МО
- Адрес
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Нахимовский проспект 24 к. 4 оф. 210
117218 Москва
Россия
+7-9166779977 www.volkova-interiors.ru