Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер загородного дома в коттеджном поселке Крекшино, Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS
    Интерьер загородного дома в коттеджном поселке Крекшино, Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS
    Интерьер загородного дома в коттеджном поселке Крекшино, Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS Студия дизайна VOLKOVA INTERIORS
    +21
    Интерьер загородного дома в коттеджном поселке Крекшино

    Студия объединяет талантливых специалистов: архитекторов, дизайнеров, декораторов, инженеров, строителей – которые, учитывая все ваши пожелания и требования, помогут создать, выбрать и пройти весь долгий и сложный путь ремонта и строительства.

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • строительство
    • ведение проекта
    • комплектация
    • надзор
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Сочи
    • г. Санкт-Петербург.
    • Москва и МО
    Адрес
    Нахимовский проспект 24 к. 4 оф. 210
    117218 Москва
    Россия
    +7-9166779977 www.volkova-interiors.ru
      Add SEO element