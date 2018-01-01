Suite n. Seven — интерьерное и

архитектурное бюро родом из Санкт-Петербурга. Мы работаем в данном направлении более 10 лет.

Мы проектируем частные и коммерческие пространства для удобной, комфортной жизни. Нашим работам характерна продуманность, целостность и выразительность. Только так мы можем создавать интерьеры, свободные от трендов, но со своим, узнаваемым голосом и характером.