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Suiten7
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 20Проекты (20) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Архитектурный проект New Paradise, Suiten7 Suiten7 Вилла Бетон Серый
    Архитектурный проект New Paradise, Suiten7 Suiten7 Вилла Бетон Серый
    Архитектурный проект New Paradise, Suiten7 Suiten7 Вилла Бетон Серый
    +6
    Архитектурный проект New Paradise
    Загородный дом Gogri Golf & Resort, Suiten7 Suiten7 Лестницы Камень Бежевый
    Загородный дом Gogri Golf & Resort, Suiten7 Suiten7 Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    Загородный дом Gogri Golf & Resort, Suiten7 Suiten7 Гостиная в скандинавском стиле Твердая древесина Серый
    +12
    Загородный дом Gogri Golf & Resort
    Апартаменты Marbel, Suiten7 Suiten7 Кухня в стиле минимализм Янтарный / Золотой
    Апартаменты Marbel, Suiten7 Suiten7 Гостиная в стиле минимализм Металл Бежевый
    Апартаменты Marbel, Suiten7 Suiten7 Гостиная в стиле минимализм Мрамор Бежевый
    +19
    Апартаменты Marbel
    Апартаменты Latten Light, Suiten7 Suiten7 Гостиная в стиле лофт Медь / Бронза / Латунь Белый
    Апартаменты Latten Light, Suiten7 Suiten7 Столовая комната в стиле лофт Дерево Белый
    Апартаменты Latten Light, Suiten7 Suiten7 Гостиная в стиле лофт Бежевый
    +14
    Апартаменты Latten Light
    АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ, Suiten7 Suiten7 Спальня в скандинавском стиле Дерево Бежевый
    АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ, Suiten7 Suiten7 Спальня в скандинавском стиле Дерево Бежевый
    АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ, Suiten7 Suiten7 Спальня в скандинавском стиле Белый
    +9
    АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ
    Апартаменты Loft & Wood, Suiten7 Suiten7 Кухня в стиле лофт Синий
    Апартаменты Loft & Wood, Suiten7 Suiten7 Кухня в стиле лофт Черный
    Апартаменты Loft & Wood, Suiten7 Suiten7 Гостиная в стиле лофт Оранжевый
    +13
    Апартаменты Loft & Wood
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    Suite n. Seven — интерьерное и

    архитектурное бюро родом из Санкт-Петербурга. Мы работаем в данном направлении более 10 лет.

    Мы проектируем частные и коммерческие пространства для удобной, комфортной жизни. Нашим работам характерна продуманность, целостность и выразительность. Только так мы можем создавать интерьеры, свободные от трендов, но со своим, узнаваемым голосом и характером.

    Услуги
    • Дизайн проекта
    • Архитектурное проектирование
    • Согласования
    • Полная комплектация проекта
    • Ремонтно-строительные работы
    • Ландшафтный дизайн
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Ленинский пр., д. 153, лит А., офис 238.
    196247 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9217744756 suitenseven.com
    Законное владение

    Российская Федерация, 196247, г.Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 153, лит А., пом. 50Н, офис 238.

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