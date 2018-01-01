Suite n. Seven — интерьерное и
архитектурное бюро родом из Санкт-Петербурга. Мы работаем в данном направлении более 10 лет.
Мы проектируем частные и коммерческие пространства для удобной, комфортной жизни. Нашим работам характерна продуманность, целостность и выразительность. Только так мы можем создавать интерьеры, свободные от трендов, но со своим, узнаваемым голосом и характером.
- Услуги
- Дизайн проекта
- Архитектурное проектирование
- Согласования
- Полная комплектация проекта
- Ремонтно-строительные работы
- Ландшафтный дизайн
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Ленинский пр., д. 153, лит А., офис 238.
196247 Санкт-Петербург
Россия
+7-9217744756 suitenseven.com
Российская Федерация, 196247, г.Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 153, лит А., пом. 50Н, офис 238.