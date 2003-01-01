Руководитель мастерской Юрий Геннадьевич Виссарионов, профессор, член-корреспондент Международной Академии Архитектуры в Москве, член Правления Союза Московских Архитекторов, член Правления СРО ГАРХИ (ревизионная комиссия), член Комитета НОП по методологии и регулированию проектной деятельности.
Свидетельство СРО НП ГАРХИ № 0785-2011-7724549870-П-3
- Услуги
- Мастерская выполняет предпроектные исследования и предложения
- осуществляет эскизное и рабочее проектирование различных объектов в Москве и других городах Российской Федерации и за рубежом.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Во всем мире и Москва
- Награды компании
- Мастерская – лауреат международных архитектурных фестивалей «АрхМосква2003-2005», «Зодчество-2002-2005»(2003 – диплом Международной Академии Архитектуры, 2004 – Бронзовый диплом, 2006 – диплом Международной Академии Архитектуры, 2007 – Золотой диплом), международный фестиваль «Интерарх-2003» в Софии (Диплом СМИ); лауреат премии международного конкурса в Софии «Интерарх» в 2006 и 2012 гг. (Серебряная медаль); лауреат Первой премии конкурса СА РФ на общественный центр Куркино в 2003 г.; лауреат конкурса «Азбука загородного строительства» в 2005 г., лауреат Второй национальной премии ARXAWARDS 2007, лауреат премии «Качественная архитектура 2008, 2009, 2011», постоянный участник российских и международных архитектурных конкурсов.
- Адрес
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Москва
Россия
+7-4993221169 www.pamvissarionov.ru