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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ВИССАРИОНОВА
Архитекторы Москва
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    • Руководитель мастерской Юрий Геннадьевич Виссарионов, профессор, член-корреспондент Международной Академии Архитектуры в Москве, член Правления Союза Московских Архитекторов, член Правления СРО ГАРХИ (ревизионная комиссия), член Комитета НОП по методологии и регулированию проектной деятельности.

    Свидетельство СРО НП ГАРХИ № 0785-2011-7724549870-П-3

    Услуги
    • Мастерская выполняет предпроектные исследования и предложения
    • осуществляет эскизное и рабочее проектирование различных объектов в Москве и других городах Российской Федерации и за рубежом.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Во всем мире и Москва
    Награды компании
    Мастерская – лауреат международных архитектурных фестивалей «АрхМосква2003-2005», «Зодчество-2002-2005»(2003 – диплом Международной Академии Архитектуры, 2004 – Бронзовый диплом, 2006 – диплом Международной Академии Архитектуры, 2007 – Золотой диплом), международный фестиваль «Интерарх-2003» в Софии (Диплом СМИ); лауреат премии международного конкурса в Софии «Интерарх» в 2006 и 2012 гг. (Серебряная медаль); лауреат Первой премии конкурса СА РФ на общественный центр Куркино в 2003 г.; лауреат конкурса «Азбука загородного строительства» в 2005 г., лауреат Второй национальной премии ARXAWARDS 2007, лауреат премии «Качественная архитектура 2008, 2009, 2011», постоянный участник российских и международных архитектурных конкурсов.
    Адрес
    Москва
    Россия
    +7-4993221169 www.pamvissarionov.ru
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