Руководитель мастерской Юрий Геннадьевич Виссарионов, профессор, член-корреспондент Международной Академии Архитектуры в Москве, член Правления Союза Московских Архитекторов, член Правления СРО ГАРХИ (ревизионная комиссия), член Комитета НОП по методологии и регулированию проектной деятельности.

Свидетельство СРО НП ГАРХИ № 0785-2011-7724549870-П-3