Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
DIDI
Художники и ремесленники Калуга
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Малина, DIDI DIDI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Малина, DIDI DIDI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Малина, DIDI DIDI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +3
    Малина
    деревья, DIDI DIDI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    деревья, DIDI DIDI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    деревья, DIDI DIDI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +1
    деревья
    Круги в детской, DIDI DIDI Детская комнатa в стиле минимализм
    Круги в детской, DIDI DIDI Детская комнатa в стиле минимализм
    Круги в детской, DIDI DIDI Детская комнатa в стиле минимализм
    +2
    Круги в детской
    саванна, DIDI DIDI Спальня в стиле минимализм
    саванна, DIDI DIDI Спальня в стиле минимализм
    саванна, DIDI DIDI Спальня в стиле минимализм
    +2
    саванна
    волны и полосы, DIDI DIDI Спальня в стиле минимализм
    волны и полосы, DIDI DIDI Спальня в стиле минимализм
    волны и полосы, DIDI DIDI Спальня в стиле минимализм
    +3
    волны и полосы
    Круги и птицы, DIDI DIDI Детская комнатa в стиле минимализм
    Круги и птицы, DIDI DIDI Детская комнатa в стиле минимализм
    Круги и птицы, DIDI DIDI Детская комнатa в стиле минимализм
    +4
    Круги и птицы
    Показать все 7 проекты

    Студия Аэрографии «DIDI» 

    Представляет возможность реализовать любые Ваши пожелания по художественной росписи стен, потолков,элементов декора и интерьера.   Что сделает Ваш дом уютным и неповторимым. Время белых стен и потолков прошло!   Актуален цвет, способный совершить переворот  после долгого периода монотонности и отсутствия фантазии.  Сегодня происходит революция в оформлении помещений –  период новаторства и творческих экспериментов.

    Услуги
    • Аэрография на любых поверхностях
    • Роспись в интерьере
    • роспись стен
    • потолков
    • мебели рельефное панно(барельеф)
    Регионы обслуживания
    Калуга, Калужская обл.Москва и Московская обл ЦФО
    Адрес
    Варшавская 9
    248915 Калуга
    Россия
    +7-9106073462
      Add SEO element