Студия Аэрографии «DIDI»
Представляет возможность реализовать любые Ваши пожелания по художественной росписи стен, потолков,элементов декора и интерьера. Что сделает Ваш дом уютным и неповторимым. Время белых стен и потолков прошло! Актуален цвет, способный совершить переворот после долгого периода монотонности и отсутствия фантазии. Сегодня происходит революция в оформлении помещений – период новаторства и творческих экспериментов.
- Услуги
- Аэрография на любых поверхностях
- Роспись в интерьере
- роспись стен
- потолков
- мебели рельефное панно(барельеф)
- Регионы обслуживания
- Калуга, Калужская обл.Москва и Московская обл ЦФО
- Адрес
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Варшавская 9
248915 Калуга
Россия
+7-9106073462