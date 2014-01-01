Сегодня компания “DECOlat» располагает достаточным опытом и багажом знаний, чтобы исполнить дизайнерскую мечту практически любого фантазера, оформив ее в реальность. Считаем, что самые волшебные грезы имеют полное право осуществиться и заиграть в реальной жизни – ведь это именно Ваша мечта – почему не попробовать?!
- Услуги
- Дизайн интерьера жилых и общественных помещений
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Призер конкурса
Воплощение идеи'10журнала Идеи Вашего Дома, участник программы
Чистая работана РЕН-тв 2014-2015.
- Адрес
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Москва
Россия
decolat.ru