Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
леО_Оле
Художники и ремесленники Екатеринбург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Шкатулки, леО_Оле леО_Оле Произведения искусстваХудожественные изделия Дерево Коричневый
    Шкатулки, леО_Оле леО_Оле Произведения искусстваХудожественные изделия Дерево Коричневый
    Шкатулки, леО_Оле леО_Оле Произведения искусстваХудожественные изделия Дерево Коричневый
    +44
    Шкатулки
    Интерьерные картины, леО_Оле леО_Оле ГостинаяАксессуары и декорации
    Интерьерные картины, леО_Оле леО_Оле Произведения искусстваКартины и принты
    Интерьерные картины, леО_Оле леО_Оле Произведения искусстваКартины и принты
    +7
    Интерьерные картины
    Акцентные столики-пенёчки, леО_Оле леО_Оле ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Серый
    Акцентные столики-пенёчки, леО_Оле леО_Оле ГостинаяТабуреты и стулья Дерево
    Акцентные столики-пенёчки, леО_Оле леО_Оле ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево
    +15
    Акцентные столики-пенёчки

    ЛЕО_ОЛЕ - это акцентные столики-пеньки и интерьерный декор на заказ.

    Каждое изделие выполнено вручную из натуральных материалов и имеет свой неповторимый рисунок и богатую фактуру. Работа с деревом необыкновенна тем, что оно изначально имеет свой характер, свои особенности, которые направляют автора в выборе формы и вида отделки для готового изделия. На данный момент, в основном работаем с деревом хвойных пород, для отделки используем высококачественные акриловые лаки, краски, масла и воски.

    Предоставляемые услуги

    Изготовление мебели из дерева на заказ

    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9655276666 leo_ole.houzz.ru
      Add SEO element