ЛЕО_ОЛЕ - это акцентные столики-пеньки и интерьерный декор на заказ.

Каждое изделие выполнено вручную из натуральных материалов и имеет свой неповторимый рисунок и богатую фактуру. Работа с деревом необыкновенна тем, что оно изначально имеет свой характер, свои особенности, которые направляют автора в выборе формы и вида отделки для готового изделия. На данный момент, в основном работаем с деревом хвойных пород, для отделки используем высококачественные акриловые лаки, краски, масла и воски.

Предоставляемые услуги

Изготовление мебели из дерева на заказ