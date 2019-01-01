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ECOForma
Дизайнеры интерьера Волгоград
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в Париже, ECOForma ECOForma Кухня в стиле минимализм Дерево Многоцветный
    Квартира в Париже, ECOForma ECOForma Спальня в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    Квартира в Париже, ECOForma ECOForma Спальня в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    +2
    Квартира в Париже
    Альпийский дом, ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм
    Альпийский дом, ECOForma ECOForma КухняСтолы и стулья Металл Эффект древесины
    Альпийский дом
    Квартира-студия, ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм Дерево Серый
    Квартира-студия, ECOForma ECOForma Гостиная в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Квартира-студия
    Концепция современной мечети в Дубае, ECOForma ECOForma Стены и пол в стиле минимализм Серебро / Золото Бежевый
    Концепция современной мечети в Дубае, ECOForma ECOForma Стены и пол в стиле минимализм Серебро / Золото Бежевый
    Концепция современной мечети в Дубае, ECOForma ECOForma Стены и пол в стиле минимализм Серебро / Золото Бежевый
    Концепция современной мечети в Дубае
    Благоустройство территории, ECOForma ECOForma Садовые бассейны
    Благоустройство территории, ECOForma ECOForma Балкон и терраса в стиле модерн
    Благоустройство территории
    Flat_PN, ECOForma ECOForma Ванная комната в стиле минимализм Белый
    Flat_PN, ECOForma ECOForma Ванная комната в стиле минимализм Бирюзовый
    Flat_PN, ECOForma ECOForma
    Flat_PN
    Показать все 17 проекты

    Mы творческая архитектурная студия, которая объединяет активных и креативных архитекторов, дизайнеров и фотографов вместе для создания и реализации наших творческих идей и замыслов в жизнь по средством разработки дизайн-проектов, создания качественных визуацизаций.

    Мы ведем проекты от идеи до реализации. Осуществляем услуги по архитектурному проектированию и дизайну, заканчивая профессиональной фотосъемкой реализованного объкта.

    Услуги
    • разработка дизайн-проектов
    • визуализация 3D
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург; Москва; Волгоград Рим Милан
    Награды компании
    Pinwin 12 Архитектура. Эталон стиля
    Адрес
    ул. Льва Толстого 5
    400119 Волгоград
    Россия
    +7-9608868650 www.eco-forma.ru

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