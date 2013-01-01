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IRENA SEIRSKI
Дизайнеры Барселона
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • SHOWROOM / completed, IRENA SEIRSKI IRENA SEIRSKI Конференц-центры в стиле минимализм
    SHOWROOM / completed, IRENA SEIRSKI IRENA SEIRSKI Конференц-центры в стиле минимализм
    SHOWROOM / completed, IRENA SEIRSKI IRENA SEIRSKI Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    SHOWROOM / completed
    L&S MEETING ROOM, IRENA SEIRSKI IRENA SEIRSKI Конференц-центры в стиле минимализм
    L&S MEETING ROOM, IRENA SEIRSKI IRENA SEIRSKI Конференц-центры в стиле минимализм
    L&S MEETING ROOM, IRENA SEIRSKI IRENA SEIRSKI Конференц-центры в стиле минимализм
    +4
    L&S MEETING ROOM

    Видение дизайна.

    Гармония природных ландшафтных элементов, живых организмов и технологий.

    Я вижу дизайн как естественный природный, но сверх технологичный организм. Он будто сам прорастает из окружения в единую функциональную систему, в которой нет ничего лишнего. Это инженерия,  эргономика и аэродинамика одновременно. Пространство, которое несет в себе сильный заряд формой, дает сильные эмоции и помогает людям ощутить мир по другому.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • предметный дизайн
    • Архитектурное проектирование.
    Регионы обслуживания
    Весь мир
    Награды компании
    I место Всеукраинского ежегодного архитектурного конкурса «Интерьер года 2015» в номинации Интерьер торговых помещений и предприятий общественного питания
    Адрес
    Mallorca street
    08036 Барселона
    Испания
    seirski.com
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