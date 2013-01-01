Видение дизайна.
Гармония природных ландшафтных элементов, живых организмов и технологий.
Я вижу дизайн как естественный природный, но сверх технологичный организм. Он будто сам прорастает из окружения в единую функциональную систему, в которой нет ничего лишнего. Это инженерия, эргономика и аэродинамика одновременно. Пространство, которое несет в себе сильный заряд формой, дает сильные эмоции и помогает людям ощутить мир по другому.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- предметный дизайн
- Архитектурное проектирование.
- Регионы обслуживания
- Весь мир
- Награды компании
- I место Всеукраинского ежегодного архитектурного конкурса «Интерьер года 2015» в номинации
Интерьер торговых помещений и предприятий общественного питания
- Адрес
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Mallorca street
08036 Барселона
Испания
seirski.com