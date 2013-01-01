Видение дизайна.

Гармония природных ландшафтных элементов, живых организмов и технологий.

Я вижу дизайн как естественный природный, но сверх технологичный организм. Он будто сам прорастает из окружения в единую функциональную систему, в которой нет ничего лишнего. Это инженерия, эргономика и аэродинамика одновременно. Пространство, которое несет в себе сильный заряд формой, дает сильные эмоции и помогает людям ощутить мир по другому.