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RYNTOVT DESIGN
Эко-дизайн Kharkov
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Проекты

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    • 1, RYNTOVT DESIGN RYNTOVT DESIGN Конференц-центры в стиле лофт
    1, RYNTOVT DESIGN RYNTOVT DESIGN Конференц-центры в стиле лофт
    1, RYNTOVT DESIGN RYNTOVT DESIGN Конференц-центры в стиле лофт
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    наша

    деятельность предполагает целостный подход

    и полный цикл для создания современного общественного,  

    приватного пространства и предмета:

    - архитектурное проектирование

    - реконструкция

    - дизайн интерьеров (средовой дизайн)

    - скетч-визуализация

    - проектирование

    - перепланировка

    - предметный дизайн (индивидуальное проектирование и изготовление

      авторской мебели на своем производстве

    - сопровождение (индивидуальное проектирование мебели, подбор серийной мебели, освещения, отделочных

      материалов, сантехники)

    - авторский надзор

    - стилизация и декорирование

    - формирование фирменного стиля (разработка / печать / производство)

    - разработка и дизайн нестандартного оборудования

    - производство и поставка коллекционной мебели производства “Ryntovt Design”

    Красота
    распустившейся почки, уважение жизни к жизни, душа места, мудрость леса, любовь земли лежат в основе принципов нашей работы, нашего отношения к природе и к миру. Главный из них звучит просто: «По земле нужно ходить шепотом».

    Экодизайн ─ это экомысль, экожизнь, эколюбовь, все, что объединяется под названием «целого». Целостное мышление, нравственное покаяние, виденье  мира целиком…   

    Все мы есть часть одного живого организма, к которому необходимо относиться с должным уважением и любовью, все это единая система, в которой дух и материя переплетены воедино,  и частное всегда отражает целое, там, где человек един с миром до каждой молекулы. На данной философии базируется наше творчество, формируется смысловое содержание и отношение к работе. 20-летний опыт позволяет утверждать, что такая идеология  есть, и настоящее, и будущее. Желание прожить сегодняшний день в состоянии полной осознанности позволяет расширить границы восприятия и действия.

    Проектируя архитектуру, интерьер или предмет, мы создаем натуральный, лаконичный, природный продукт с интеллектом и чувством.

    В основе каждого предмета лежит определенная культура производства,  уважение к природе, благодарность к материалу, который дает возможность реализовывать  столь важные для нас смыслы. Предмет, который является плодом нашего творчества, прежде всего, является носителем экокультуры и духовности.

    Мы испытываем благодарность к тем, кто понимает и разделяет наши принципы, наше отношение и уважение к этому удивительному миру, где все взаимосвязано и любое действие оставляет свой след.

    Регионы обслуживания
    • Харьков
    • Kharkov | Ukraine
    • Kharkov | Ukraine | Europe
    Награды компании
    • Лонг-лист ресурса «Новости Мировой Архитектуры» (WAN 2012) в категории «Отель года» MSN: 12 лучших отелей года 
    •  Longlist of the World Architecture News (WAN 2012) Hotel of the Year award MSN: 12 breathtaking hotels of the year 
    • Лауреат ХI международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в рамках Первой московской биенале архитектуры «Под крышей дома… » в номинации «Предмет в интерьере», Москва, 2012
    • Laureate of XI International Festival Of  Architecture and Interior Design in nomination “Object for the interior” Moscow, 2012.
    • ГРАН-ПРИ
    • Фестиваль «Водопарад» Диплом победителя в номинации Хит выставкиХарьков, 2012
    • GRAND PRIZE Festival “Vodoparad” Winner certificate in nomination Exhibition Hit Kharkov, 2012.
    • II место в номинации “Wood” в международном конкурсе “SIESELECTION” Италия, Болония, 2010
    • The 2nd prize in nomination “wood” “Sie Selection 2010” Italy, 2011 
    • ПРИЗ ЖЮРИ в номинации «Дизайн интерьера» на международном конкурсе «ARCHI BAU AWARDS 2009» / ARCHI-EUROPE  Мюнхен , 2009 
    • PRIZE OF THE JURY In nomination «Interior Design» on international contest «ARCHI BAU AWARDS 2009» / ARCHI-EUROPE Munich, 2009 
    • ГРАН-ПРИ Х международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера в рамках Первой московской биенале архитектуры «Под крышей дома… » Москва, 2009
    • GRAND PRIZE Х international festival of architecture and interior design within the bounds of First Moskow Architecture Biennale “Under a house roof… ” Moscow, 2009
    • Обладатель знака профессионального стандарта «ВЫСОКИЙ ДИЗАЙН» На Х международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера в рамках Первой московской биенале архитектуры «Под крышей  дома… » Москва, 2008
    • Owner of professional standard award «Haute Design» Х international festival of architecture and interior design within the bounds of First Moskow Architecture Biennale “Under a house roof… ” Moscow, 2008.
    • Лауреат VIII Международного фестиваля  архитектуры и дизайна интерьера в номинации «Общественный интерьер», Москва, 2006
    • Laureate of VIII International Festival Of  Architecture And Interior Design in nomination “Social Interior” Moscow, 2006
    • Международный фестиваль «Водопарад» Диплом победителя в номинации Хит выставки Харьков, 2004
    • Festival “Vodoparad”  Winner certificate in nomination Exhibition Hit Kharkov, 2004
    • Фестиваль «Водопарад» Диплом победителя в номинации Хит выставки специальный приз от Hansgrohe  Харьков, 2003  
    • Festival “Vodoparad” Winner certificate in nomination Exhibition Hit Kharkov, 2003  Special Prize from Hansgrohe
    • Международный проектный семинар «Architectural Ambulance» Харьков, 2003
    • International Project Seminar “Architectural Ambulance” Kharkov, 2003
    • Победитель конкурса «Зеркальная струя» (Мойдодыр), Харьков, 2002
    • Winner of the Contest “Zerkalnaya Struja” (Mojdodir), Kharkov, 2002
    • Лауреат Всероссийской выставки ─ конкурса «Дизайн 2001» в номинации «Дизайн мебели»  Приз «Виктория», Москва, 2001
    • Laureate of All-Russian exhibition – Contest “Design 2001” in nomination “Furniture design”  “Viktorya” Prize, Moscow, 2001
    • Диплом Союза дизайнеров Украины «Экологическое решение проблемы»  Харьков 2001
    • Certificate of Ukrainianian Designers Union “Ecological problem solving” Kharkov, 2001
    • Лауреат III Международного фестиваля  архитектуры и дизайна интерьера в номинации  «Лучшее декорирование интерьера» Москва 2001
    • Laureate of III International Festival Of  Architecture And Interior Design In nomination “Best Interior Decoration” Moscow, 2001
    • Лауреат III Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в номинации  «Лучший общественный интерьер» Москва 2001
    • Laureate of III International Festival Of  Architecture And Interior Design In nomination “Best Social Interior” Moscow, 2001
    • Лауреат премии Первого Всеукраинского конкурса авторских работ  «Украинский стул» Киев, 2001
    • Laureate of award First All-Ukrainian Contest of authoring “Ukrainian Chair” Kiev, 2001.
    • Обладатель специального приза   на II  Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера  от  Москомархитектуры  и «Дома на Брестской»  Москва 2000
    • Winner of Special Award of II  International Festival Of  Architecture And Interior Design by Moskow Committee of Architecture and “House on Brestskaja str.”  Moscow, 2000.
    • Лауреат II Международного фестиваля  архитектуры и дизайна интерьера в номинации
    •  «Лучший общественный интерьер»  Москва 2000
    • Laureate of II International Festival Of  Architecture And Interior Design In nomination “Best Social Interior”
    • Moscow, 2000
    • Лауреат творческой премии 2000 года, Харьков.
    • Laureate of Creative Award, 2000, Kharkov.
    • Обладатель награды Союза Дизайнеров России за проект «Квартира № 3» Москва, 1999
    • Owner of award by Russia Designers Union For the project “Apartment #3” Moscow, 1999
    • Лауреат I Международного фестиваля  архитектуры и дизайна интерьера в номинации «Лучший жилой интерьер» Москва, 1999
    • Laureate of the First International Festival Of  Architecture And Interior Design In nomination “ Best Living Interior» Moscow, 1999
    • Лауреат Российского национального приза «Виктория» за лучшую работу года, Москва, 1999
    • Laureate of Russian National Prize “Viktorya” for the best project of the year, Moscow, 1999
    • Выставки:
    • «КиевЕКСПО»
    •  Киев, 2006
    • «Роскошь» (проект журнала «Архидея»)
    • Галерея «Лавра»
    • Киев, 2005
    • ISH (в рамках проекта «Водопарад»)
    •  Франкфурт, 2005
    • Salone Internationale del Mobile 
    • (в рамках проекта «Водопарад») 
    • Milan, 2004 
    • музей дизайна Red Dot 
    • (в рамках проекта «Водопарад») 
    • Essen, 2004
    • «Предмет 2003»
    • (в рамках фестиваля предметного дизайна)
    • Киев, 2003
    • «Простiр» (проект журнала «Архидея») 
    • «Центр Сучасного Мистецтва» 
    • основанный Дж. Соросом
    • Киев, 2002
    • Персональная выставка
    • Муниципальная галерея
    • Харьков, 1997
    • Показать все 127 награды
    Адрес
    Kontorskaya str. 5-G
    61052 Kharkov
    Украина
    +380-675710351 www.ryntovt.com
    Законное владение

    RYNTOVT DESIGN STUDIO & WORKSHOP

    Отзыв

    Yaroslav Chagovets
    10 месяцев назад
    Alexander Design
    Восхищаюсь Вашей продукцией, реально очень гармоничные и эстетичные изделия и интерьеры.
    больше 2 лет назад
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