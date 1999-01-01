наша
деятельность предполагает целостный подход
и полный цикл для создания современного общественного,
приватного пространства и предмета:
- архитектурное проектирование
- реконструкция
- дизайн интерьеров (средовой дизайн)
- скетч-визуализация
- проектирование
- перепланировка
- предметный дизайн (индивидуальное проектирование и изготовление
авторской мебели на своем производстве
- сопровождение (индивидуальное проектирование мебели, подбор серийной мебели, освещения, отделочных
материалов, сантехники)
- авторский надзор
- стилизация и декорирование
- формирование фирменного стиля (разработка / печать / производство)
- разработка и дизайн нестандартного оборудования
- производство и поставка коллекционной мебели производства “Ryntovt Design”
Красота
распустившейся почки, уважение жизни к жизни, душа места, мудрость леса, любовь земли лежат в основе принципов нашей работы, нашего отношения к природе и к миру. Главный из них звучит просто: «По земле нужно ходить шепотом».
Экодизайн ─ это экомысль, экожизнь, эколюбовь, все, что объединяется под названием «целого». Целостное мышление, нравственное покаяние, виденье мира целиком…
Все мы есть часть одного живого организма, к которому необходимо относиться с должным уважением и любовью, все это единая система, в которой дух и материя переплетены воедино, и частное всегда отражает целое, там, где человек един с миром до каждой молекулы. На данной философии базируется наше творчество, формируется смысловое содержание и отношение к работе. 20-летний опыт позволяет утверждать, что такая идеология есть, и настоящее, и будущее. Желание прожить сегодняшний день в состоянии полной осознанности позволяет расширить границы восприятия и действия.
Проектируя архитектуру, интерьер или предмет, мы создаем натуральный, лаконичный, природный продукт с интеллектом и чувством.
В основе каждого предмета лежит определенная культура производства, уважение к природе, благодарность к материалу, который дает возможность реализовывать столь важные для нас смыслы. Предмет, который является плодом нашего творчества, прежде всего, является носителем экокультуры и духовности.
Мы испытываем благодарность к тем, кто понимает и разделяет наши принципы, наше отношение и уважение к этому удивительному миру, где все взаимосвязано и любое действие оставляет свой след.
- Регионы обслуживания
- Харьков
- Kharkov | Ukraine
- Kharkov | Ukraine | Europe
- Награды компании
- Лонг-лист ресурса «Новости Мировой Архитектуры» (WAN 2012) в категории «Отель года» MSN: 12 лучших отелей года
- Longlist of the World Architecture News (WAN 2012) Hotel of the Year award MSN: 12 breathtaking hotels of the year
- Лауреат ХI международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в рамках Первой московской биенале архитектуры «Под крышей дома… » в номинации «Предмет в интерьере», Москва, 2012
- Laureate of XI International Festival Of Architecture and Interior Design in nomination “Object for the interior” Moscow, 2012.
- ГРАН-ПРИ
- Фестиваль «Водопарад» Диплом победителя в номинации
Хит выставкиХарьков, 2012
- GRAND PRIZE Festival “Vodoparad” Winner certificate in nomination
Exhibition HitKharkov, 2012.
- II место в номинации “Wood” в международном конкурсе “SIESELECTION” Италия, Болония, 2010
- The 2nd prize in nomination “wood” “Sie Selection 2010” Italy, 2011
- ПРИЗ ЖЮРИ в номинации «Дизайн интерьера» на международном конкурсе «ARCHI BAU AWARDS 2009» / ARCHI-EUROPE Мюнхен , 2009
- PRIZE OF THE JURY In nomination «Interior Design» on international contest «ARCHI BAU AWARDS 2009» / ARCHI-EUROPE Munich, 2009
- ГРАН-ПРИ Х международный фестиваль архитектуры и дизайна интерьера в рамках Первой московской биенале архитектуры «Под крышей дома… » Москва, 2009
- GRAND PRIZE Х international festival of architecture and interior design within the bounds of First Moskow Architecture Biennale “Under a house roof… ” Moscow, 2009
- Обладатель знака профессионального стандарта «ВЫСОКИЙ ДИЗАЙН» На Х международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера в рамках Первой московской биенале архитектуры «Под крышей дома… » Москва, 2008
- Owner of professional standard award «Haute Design» Х international festival of architecture and interior design within the bounds of First Moskow Architecture Biennale “Under a house roof… ” Moscow, 2008.
- Лауреат VIII Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в номинации «Общественный интерьер», Москва, 2006
- Laureate of VIII International Festival Of Architecture And Interior Design in nomination “Social Interior” Moscow, 2006
- Международный фестиваль «Водопарад» Диплом победителя в номинации
Хит выставкиХарьков, 2004
- Festival “Vodoparad” Winner certificate in nomination
Exhibition HitKharkov, 2004
- Фестиваль «Водопарад» Диплом победителя в номинации
Хит выставкиспециальный приз от Hansgrohe Харьков, 2003
- Festival “Vodoparad” Winner certificate in nomination
Exhibition HitKharkov, 2003 Special Prize from Hansgrohe
- Международный проектный семинар «Architectural Ambulance» Харьков, 2003
- International Project Seminar “Architectural Ambulance” Kharkov, 2003
- Победитель конкурса «Зеркальная струя» (Мойдодыр), Харьков, 2002
- Winner of the Contest “Zerkalnaya Struja” (Mojdodir), Kharkov, 2002
- Лауреат Всероссийской выставки ─ конкурса «Дизайн 2001» в номинации «Дизайн мебели» Приз «Виктория», Москва, 2001
- Laureate of All-Russian exhibition – Contest “Design 2001” in nomination “Furniture design” “Viktorya” Prize, Moscow, 2001
- Диплом Союза дизайнеров Украины «Экологическое решение проблемы» Харьков 2001
- Certificate of Ukrainianian Designers Union “Ecological problem solving” Kharkov, 2001
- Лауреат III Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в номинации «Лучшее декорирование интерьера» Москва 2001
- Laureate of III International Festival Of Architecture And Interior Design In nomination “Best Interior Decoration” Moscow, 2001
- Лауреат III Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в номинации «Лучший общественный интерьер» Москва 2001
- Laureate of III International Festival Of Architecture And Interior Design In nomination “Best Social Interior” Moscow, 2001
- Лауреат премии Первого Всеукраинского конкурса авторских работ «Украинский стул» Киев, 2001
- Laureate of award First All-Ukrainian Contest of authoring “Ukrainian Chair” Kiev, 2001.
- Обладатель специального приза на II Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера от Москомархитектуры и «Дома на Брестской» Москва 2000
- Winner of Special Award of II International Festival Of Architecture And Interior Design by Moskow Committee of Architecture and “House on Brestskaja str.” Moscow, 2000.
- Лауреат II Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в номинации
- «Лучший общественный интерьер» Москва 2000
- Laureate of II International Festival Of Architecture And Interior Design In nomination “Best Social Interior”
- Moscow, 2000
- Лауреат творческой премии 2000 года, Харьков.
- Laureate of Creative Award, 2000, Kharkov.
- Обладатель награды Союза Дизайнеров России за проект «Квартира № 3» Москва, 1999
- Owner of award by Russia Designers Union For the project “Apartment #3” Moscow, 1999
- Лауреат I Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера в номинации «Лучший жилой интерьер» Москва, 1999
- Laureate of the First International Festival Of Architecture And Interior Design In nomination “ Best Living Interior» Moscow, 1999
- Лауреат Российского национального приза «Виктория» за лучшую работу года, Москва, 1999
- Laureate of Russian National Prize “Viktorya” for the best project of the year, Moscow, 1999
- Выставки:
- «КиевЕКСПО»
- Киев, 2006
- «Роскошь» (проект журнала «Архидея»)
- Галерея «Лавра»
- Киев, 2005
- ISH (в рамках проекта «Водопарад»)
- Франкфурт, 2005
- Salone Internationale del Mobile
- (в рамках проекта «Водопарад»)
- Milan, 2004
- музей дизайна Red Dot
- (в рамках проекта «Водопарад»)
- Essen, 2004
- «Предмет 2003»
- (в рамках фестиваля предметного дизайна)
- Киев, 2003
- «Простiр» (проект журнала «Архидея»)
- «Центр Сучасного Мистецтва»
- основанный Дж. Соросом
- Киев, 2002
- Персональная выставка
- Муниципальная галерея
- Харьков, 1997
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- Адрес
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Kontorskaya str. 5-G
61052 Kharkov
Украина
+380-675710351 www.ryntovt.com
RYNTOVT DESIGN STUDIO & WORKSHOP