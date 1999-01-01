наша

деятельность предполагает целостный подход

и полный цикл для создания современного общественного,

приватного пространства и предмета:

- архитектурное проектирование

- реконструкция

- дизайн интерьеров (средовой дизайн)

- скетч-визуализация

- проектирование

- перепланировка

- предметный дизайн (индивидуальное проектирование и изготовление

авторской мебели на своем производстве

- сопровождение (индивидуальное проектирование мебели, подбор серийной мебели, освещения, отделочных

материалов, сантехники)

- авторский надзор

- стилизация и декорирование

- формирование фирменного стиля (разработка / печать / производство)

- разработка и дизайн нестандартного оборудования

- производство и поставка коллекционной мебели производства “Ryntovt Design”

Красота

распустившейся почки, уважение жизни к жизни, душа места, мудрость леса, любовь земли лежат в основе принципов нашей работы, нашего отношения к природе и к миру. Главный из них звучит просто: «По земле нужно ходить шепотом».

Экодизайн ─ это экомысль, экожизнь, эколюбовь, все, что объединяется под названием «целого». Целостное мышление, нравственное покаяние, виденье мира целиком…

Все мы есть часть одного живого организма, к которому необходимо относиться с должным уважением и любовью, все это единая система, в которой дух и материя переплетены воедино, и частное всегда отражает целое, там, где человек един с миром до каждой молекулы. На данной философии базируется наше творчество, формируется смысловое содержание и отношение к работе. 20-летний опыт позволяет утверждать, что такая идеология есть, и настоящее, и будущее. Желание прожить сегодняшний день в состоянии полной осознанности позволяет расширить границы восприятия и действия.

Проектируя архитектуру, интерьер или предмет, мы создаем натуральный, лаконичный, природный продукт с интеллектом и чувством.

В основе каждого предмета лежит определенная культура производства, уважение к природе, благодарность к материалу, который дает возможность реализовывать столь важные для нас смыслы. Предмет, который является плодом нашего творчества, прежде всего, является носителем экокультуры и духовности.

Мы испытываем благодарность к тем, кто понимает и разделяет наши принципы, наше отношение и уважение к этому удивительному миру, где все взаимосвязано и любое действие оставляет свой след.