Юлия Дедова архитектор с опытом работы, руководитель дизайн-студии интерьера и ландшафта "Деметра", практикующий дизайнер, автор многих публикаций в специализированных журналах, несколько лет является автором и ведущей телепередач о дизайне интерьера и ландшафта на телеканалах республики Башкортостан. Образование: УНИ, Строительный факультет, Специальность «Архитектура»; БГПУ, аспирантура, опыт преподавания в ВУЗе 5 лет;

Увлеченный, неравнодушный, творческий человек, очень любит свою работу и вкладывает в нее всю душу. Благодаря сильной профессиональной школе и постоянному самосовершенствованию в своей специальности, Юлия создает неповторимые проекты один не похожий на другой, виртуозно смешивает стили, смело и грамотно подбирает цветовые решения.

Чтобы следовать современным тенденциям в мире дизайна, Юлия посещает международные выставки отделочных материалов, мебели и декора, участвует в бизнес-турах по мебельным фабрикам Европы, посещает мастер-классы от ведущих мировых дизайнеров и производителей.