Юлия Дедова архитектор с опытом работы, руководитель дизайн-студии интерьера и ландшафта "Деметра", практикующий дизайнер, автор многих публикаций в специализированных журналах, несколько лет является автором и ведущей телепередач о дизайне интерьера и ландшафта на телеканалах республики Башкортостан. Образование: УНИ, Строительный факультет, Специальность «Архитектура»; БГПУ, аспирантура, опыт преподавания в ВУЗе 5 лет;
Увлеченный, неравнодушный, творческий человек, очень любит свою работу и вкладывает в нее всю душу. Благодаря сильной профессиональной школе и постоянному самосовершенствованию в своей специальности, Юлия создает неповторимые проекты один не похожий на другой, виртуозно смешивает стили, смело и грамотно подбирает цветовые решения.
Чтобы следовать современным тенденциям в мире дизайна, Юлия посещает международные выставки отделочных материалов, мебели и декора, участвует в бизнес-турах по мебельным фабрикам Европы, посещает мастер-классы от ведущих мировых дизайнеров и производителей.
- Услуги
- АРХИТЕКТОР
- ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. e-mail: STDEMETRA@YANDEX.RU
- тел.8-987-091-31-72 Предоставляемые услуги: Комплексный дизайн-проект с пакетом чертежей рабочей документации и подбором отделочного материала
- мебели и всех комплектующих дизайн-проекта. Авторский надзор.
- а также: Визуализация интерьера
- Подбор мебели
- отделочных материалов
- освещения
- текстильного оформления
- аксессуаров и предметов искусства
- Подбор сантехники и мебели для ванных комнат
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн гостиной
- Дизайн детской
- Дизайн спальни
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Консультация по цвету
- Мебель на заказ
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Предпродажная подготовка квартиры
- Украшение дома
- Экодизайн
- Декорирование
- Украшение к новому году и другим праздникам.
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- Регионы обслуживания
- География работ: Уфа
- Москва
- Санкт-Петербург
- Самара.
- Адрес
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ул. М. Карима, д. 41
450000 Уфа
Россия
+7-9870913172 www.houzz.ru/pro/yulia-dedova/yuliya-dedova