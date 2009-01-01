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Дизайн-студия интерьера и ландшафта <q>Деметра</q>
Дизайнеры интерьера Уфа
Обзор 29Проекты (29) 6Книги идей (6)
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Проекты

Новый проект
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    • Зеленая гостиная-столовая в загородном доме., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра' Гостиная в классическом стиле Дерево Зеленый
    Зеленая гостиная-столовая в загородном доме., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра' Гостиная в классическом стиле Зеленый
    Зеленая гостиная-столовая в загородном доме., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра' Гостиная в классическом стиле Зеленый
    +9
    Зеленая гостиная-столовая в загородном доме.
    Минимализм в городской квартире., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Минимализм в городской квартире., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Минимализм в городской квартире., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    +11
    Минимализм в городской квартире.
    Спальня в стиле минимализм., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Спальня в стиле минимализм., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Спальня в стиле минимализм., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    +1
    Спальня в стиле минимализм.
    Детская комната для двух сестренок-двойняшек., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Детская комната для двух сестренок-двойняшек., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Детская комната для двух сестренок-двойняшек., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    +2
    Детская комната для двух сестренок-двойняшек.
    Интерьеры частного загородного дома., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Интерьеры частного загородного дома., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    Интерьеры частного загородного дома., Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра'
    +8
    Интерьеры частного загородного дома.
    Квартира в стиле Прованс. , Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра' Спальня в стиле кантри Зеленый
    Квартира в стиле Прованс. , Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра' Спальня в стиле кантри Зеленый
    Квартира в стиле Прованс. , Дизайн-студия интерьера и ландшафта "Деметра" Дизайн-студия интерьера и ландшафта 'Деметра' Спальня в стиле кантри Зеленый
    +16
    Квартира в стиле Прованс.
    Показать все 29 проекты

    Юлия Дедова архитектор с опытом работы, руководитель дизайн-студии интерьера и ландшафта "Деметра", практикующий дизайнер, автор многих публикаций в специализированных журналах, несколько лет является автором и ведущей   телепередач о дизайне интерьера и ландшафта на телеканалах республики Башкортостан. Образование: УНИ, Строительный факультет, Специальность «Архитектура»; БГПУ, аспирантура, опыт преподавания в ВУЗе 5 лет;

    Увлеченный, неравнодушный, творческий человек, очень любит свою работу и вкладывает в нее всю душу. Благодаря сильной профессиональной школе и постоянному самосовершенствованию в своей специальности, Юлия создает неповторимые проекты один не похожий на другой, виртуозно смешивает стили, смело и грамотно подбирает цветовые решения.

    Чтобы следовать современным тенденциям в мире дизайна, Юлия посещает международные выставки отделочных материалов, мебели и декора, участвует в бизнес-турах по мебельным фабрикам Европы, посещает мастер-классы от ведущих мировых дизайнеров и производителей.

    Услуги
    • АРХИТЕКТОР
    • ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТА. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. e-mail: STDEMETRA@YANDEX.RU
    • тел.8-987-091-31-72 Предоставляемые услуги: Комплексный дизайн-проект с пакетом чертежей рабочей документации и подбором отделочного материала
    • мебели и всех комплектующих дизайн-проекта. Авторский надзор.
    • а также: Визуализация интерьера
    • Подбор мебели
    • отделочных материалов
    • освещения
    • текстильного оформления
    • аксессуаров и предметов искусства
    • Подбор сантехники и мебели для ванных комнат
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн гостиной
    • Дизайн детской
    • Дизайн спальни
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Консультация по цвету
    • Мебель на заказ
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Предпродажная подготовка квартиры
    • Украшение дома
    • Экодизайн
    • Декорирование
    • Украшение к новому году и другим праздникам.
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    Регионы обслуживания
    • География работ: Уфа
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Самара.
    Адрес
    ул. М. Карима, д. 41
    450000 Уфа
    Россия
    +7-9870913172 www.houzz.ru/pro/yulia-dedova/yuliya-dedova
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