Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мастерсити
Дизайнеры интерьера Уфа
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Элитный ремонт квартиры 2019 г., Мастерсити Мастерсити
    Элитный ремонт квартиры 2019 г., Мастерсити Мастерсити
    Элитный ремонт квартиры 2019 г., Мастерсити Мастерсити
    +37
    Элитный ремонт квартиры 2019 г.
    Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры 2018 г., Мастерсити Мастерсити
    Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры 2018 г., Мастерсити Мастерсити
    Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры 2018 г., Мастерсити Мастерсити
    +19
    Дизайнерский ремонт однокомнатной квартиры 2018 г.
    Внутренняя отделка бани, Мастерсити Мастерсити
    Внутренняя отделка бани, Мастерсити Мастерсити
    Внутренняя отделка бани, Мастерсити Мастерсити
    +49
    Внутренняя отделка бани
    Дизайнерский ремонт коттеджа с перепланировкой и реконструкцией, Мастерсити Мастерсити
    Дизайнерский ремонт коттеджа с перепланировкой и реконструкцией, Мастерсити Мастерсити
    Дизайнерский ремонт коттеджа с перепланировкой и реконструкцией, Мастерсити Мастерсити
    +92
    Дизайнерский ремонт коттеджа с перепланировкой и реконструкцией
    Дизайн и ремонт в п.Михайловка GREEN Place, Мастерсити Мастерсити
    Дизайн и ремонт в п.Михайловка GREEN Place, Мастерсити Мастерсити
    Дизайн и ремонт в п.Михайловка GREEN Place, Мастерсити Мастерсити
    +85
    Дизайн и ремонт в п.Михайловка GREEN Place
    Элитный ремонт ул.Дж. Киекбаева 4, Мастерсити Мастерсити
    Элитный ремонт ул.Дж. Киекбаева 4, Мастерсити Мастерсити
    Элитный ремонт ул.Дж. Киекбаева 4, Мастерсити Мастерсити
    +53
    Элитный ремонт ул.Дж. Киекбаева 4

    Вам необходимы строительные работы, дизайнерский ремонт квартиры, дома,
    магазина, коттеджа или офисного помещения в Уфе? Не сомневаясь, обращайтесь в строительную компанию Мастерсити – ведущую организацию в регионе, специализирующуюся исключительно на высококачественном ремонте, как для частных лиц, так и для организаций. Передовые технологии и настоящее качество – вот девиз нашей команды, который может стать и вашим девизом!

    Услуги
    • Ремонт квартир
    • отделка коттеджей
    • дизайн интерьеров под ключ в Уфе
    Регионы обслуживания
    РБ и Уфа
    Адрес
    ул. Рихарда Зорге, 15/1
    450059 Уфа
    Россия
    +7-3472661753 ms02.ru
    Законное владение

    г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, 15/1 

      Add SEO element