Вам необходимы строительные работы, дизайнерский ремонт квартиры, дома,
магазина, коттеджа или офисного помещения в Уфе? Не сомневаясь, обращайтесь в строительную компанию Мастерсити – ведущую организацию в регионе, специализирующуюся исключительно на высококачественном ремонте, как для частных лиц, так и для организаций. Передовые технологии и настоящее качество – вот девиз нашей команды, который может стать и вашим девизом!
- Услуги
- Ремонт квартир
- отделка коттеджей
- дизайн интерьеров под ключ в Уфе
- Регионы обслуживания
- РБ и Уфа
- Адрес
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ул. Рихарда Зорге, 15/1
450059 Уфа
Россия
+7-3472661753 ms02.ru
Законное владение
г.Уфа, ул. Рихарда Зорге, 15/1