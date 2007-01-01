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ART Studio Design &amp; Construction
Дизайнеры интерьера Г. Санкт-Петербург
Обзор 25Проекты (25) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Апартаменты ЖК "Гранд фамилия", ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
    Апартаменты ЖК "Гранд фамилия", ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
    Апартаменты ЖК "Гранд фамилия", ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиная в колониальном стиле
    +16
    Апартаменты ЖК "Гранд фамилия"
    Апартаменты «GRAPH ORLOV», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты «GRAPH ORLOV», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Апартаменты «GRAPH ORLOV», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    +18
    Апартаменты «GRAPH ORLOV»
    Апартаменты «SAHALIN», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    Апартаменты «SAHALIN», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты «SAHALIN», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    +13
    Апартаменты «SAHALIN»
    Апартаменты «NATURAL COLORS», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    Апартаменты «NATURAL COLORS», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Апартаменты «NATURAL COLORS», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Апартаменты «NATURAL COLORS»
    Загородный дом «NEBO», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом «NEBO», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    Загородный дом «NEBO», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    Загородный дом «NEBO»
    Коттедж «ОХТИНСКИЙ ПАРК 2», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Кухни в эклектичном стиле
    Коттедж «ОХТИНСКИЙ ПАРК 2», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    Коттедж «ОХТИНСКИЙ ПАРК 2», ART Studio Design & Construction ART Studio Design & Construction Столовая комната в эклектичном стиле
    +17
    Коттедж «ОХТИНСКИЙ ПАРК 2»
    Показать все 25 проекты

    C момента основания ARTSTUDIO в 2007 году мы реализовали более 80 проектов по всей стране. Три структурных подразделения занимаются проектированием, строительством, комплектацией и финансовыми расчетами, находясь в постоянном диалоге друг с другом. Таким образом, мы уделяем внимание каждой детали на всех этапах работ — от согласования проектной документации до декорирования готового интерьера. Собственная строительная компания позволяет поддерживать высокий уровень выполнения работ, а многолетний опыт сотрудничества с поставщиками гарантирует привлекательные условия и цены. Мы не стремимся следовать стандартным моделям, но сохраняем верность своим идеалам — качеству, целостности и функциональности.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • ремонтно-строительные и отделочные работы
    • комплектация
    • проектирование инженерных систем
    • удаленное проектирование
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Адрес
    пл. Конституции, д. 7, БЦ Лидер, офис 630
    196191 Г. Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8127770518 artstudiodesign.ru

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