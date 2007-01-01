C момента основания ARTSTUDIO в 2007 году мы реализовали более 80 проектов по всей стране. Три структурных подразделения занимаются проектированием, строительством, комплектацией и финансовыми расчетами, находясь в постоянном диалоге друг с другом. Таким образом, мы уделяем внимание каждой детали на всех этапах работ — от согласования проектной документации до декорирования готового интерьера. Собственная строительная компания позволяет поддерживать высокий уровень выполнения работ, а многолетний опыт сотрудничества с поставщиками гарантирует привлекательные условия и цены. Мы не стремимся следовать стандартным моделям, но сохраняем верность своим идеалам — качеству, целостности и функциональности.