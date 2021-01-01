Мастерская интерьера Юлии Шевелёвой предлагает профессиональные услуги по дизайну интерьера жилых и общественных объектов. Все наши интерьеры очень индивидуальны, они словно книги, написанные о человеке, о семье, о многолетних традициях...
- Услуги
- Проектирование и реализация частных и общественных интерьеров
- Авторский надзор и комплектация
- Работа в различных городах и регионах России Удаленное проектирование в любой точке мира
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Челябинск
- Тюмень
- Сургут
- Калининград
- Ханты-Мансийск
- Новый Уренгой
- г. Москва
- г. Санкт-Петербург.
- Тверь
- Тобольск
- Ноябрьск
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- Адрес
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Розы Люксембург 22
620075 Екатеринбург
Россия
+7-9089102612 www.yuliasheveleva.com