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Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 129Проекты (129) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК FORUM CITY , Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Квартира
    ЖК FORUM CITY , Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Квартира
    ЖК FORUM CITY , Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Квартира
    +33
    ЖК FORUM CITY
    ЖК Clever park, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиная в стиле модерн
    ЖК Clever park, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиная в стиле модерн
    ЖК Clever park, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиная в стиле модерн
    +38
    ЖК Clever park
    ЖК Чемпион парк, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Чемпион парк, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Чемпион парк, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиные в эклектичном стиле
    +47
    ЖК Чемпион парк
    ПК Брусника, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиная в стиле минимализм
    ПК Брусника, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиная в стиле минимализм
    ПК Брусника, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиная в стиле минимализм
    +49
    ПК Брусника
    ЖК Макаровский, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Макаровский, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Макаровский, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Гостиные в эклектичном стиле
    +37
    ЖК Макаровский
    ЖК Проспект Мира, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Кухня в стиле минимализм
    ЖК Проспект Мира, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Кухня в стиле минимализм
    ЖК Проспект Мира, Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Мастерская интерьера Юлии Шевелевой Кухня в стиле минимализм
    +38
    ЖК Проспект Мира
    Показать все 129 проекты

    Мастерская интерьера Юлии Шевелёвой предлагает профессиональные услуги по дизайну интерьера жилых и общественных объектов. Все наши интерьеры очень индивидуальны, они словно книги, написанные о человеке, о семье, о многолетних традициях...

    Услуги
    • Проектирование и реализация частных и общественных интерьеров
    • Авторский надзор и комплектация
    • Работа в различных городах и регионах России Удаленное проектирование в любой точке мира
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Челябинск
    • Тюмень
    • Сургут
    • Калининград
    • Ханты-Мансийск
    • Новый Уренгой
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург.
    • Тверь
    • Тобольск
    • Ноябрьск
    • Показать все 12 регион обслуживания
    Адрес
    Розы Люксембург 22
    620075 Екатеринбург
    Россия
    +7-9089102612 www.yuliasheveleva.com

    Отзыв

    Альберт Забаров Альберт Забаров
    15
    около 2 лет назад
    Редактировать
    Дмитрий Клименко
    9 месяцев назад
    Ольга Лысенко
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 4

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