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Студия Александра Матюнина
Дизайнеры интерьера Великий Новгород
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Проекты

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    • ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН PIANO PIANO, Студия Александра Матюнина Студия Александра Матюнина
    ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН PIANO PIANO, Студия Александра Матюнина Студия Александра Матюнина
    ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН PIANO PIANO, Студия Александра Матюнина Студия Александра Матюнина
    +33
    ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН PIANO PIANO

    Студия архитектуры и дизайна АМ существует с 2002 г.

    За это время мы реализовали более 250 проектов по всей России.

    Наши принципы:

    индивидуальные решения;

    сопровождение проекта от а до я

    демократичные цены;

    Мы поможем Вам воплотить Ваши мечты об идеальном доме/квартире, поделимся своими секретами и дадим дельный совет!

    Услуги
    • архитектурное бюро
    • интерьер клуб
    • студия графики
    • строительная компания
    Регионы обслуживания
    • Россия и страны Европы
    • Великий Новгород
    Награды компании
    • 1. Номинаций Best of Houzz 2016. Победили в категории «Клиентский сервис».
    • 2. Публикация за лучший интерьер в KOMMERSANT
    • 3. ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЕРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ 2014: Ресторан Piano Piano.
    Адрес
    ул. Федеровский ручей
    173000 Великий Новгород
    Россия
    +7-8162693039 matunin.com/contacts
    Законное владение

    173008 Великий Новгород

    ул. Б. С. – Петербургская, 107

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