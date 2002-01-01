Студия архитектуры и дизайна АМ существует с 2002 г.
За это время мы реализовали более 250 проектов по всей России.
Наши принципы:
индивидуальные решения;
сопровождение проекта от а до я
демократичные цены;
Мы поможем Вам воплотить Ваши мечты об идеальном доме/квартире, поделимся своими секретами и дадим дельный совет!
- Услуги
- архитектурное бюро
- интерьер клуб
- студия графики
- строительная компания
- Регионы обслуживания
- Россия и страны Европы
- Великий Новгород
- Награды компании
- 1. Номинаций Best of Houzz 2016. Победили в категории «Клиентский сервис».
- 2. Публикация за лучший интерьер в
KOMMERSANT
- 3. ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ЛУЧШИЕ ДИЗАЙНЕРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ 2014: Ресторан Piano Piano.
- Адрес
-
ул. Федеровский ручей
173000 Великий Новгород
Россия
+7-8162693039 matunin.com/contacts
Законное владение
173008 Великий Новгород
ул. Б. С. – Петербургская, 107