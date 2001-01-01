Проектирую интерьеры для ярких и интересных людей и брендов с их уникальностью. Создаю новые уникальные современные концепции интерьеров. Проектирую для разных поколений, разных сценариев жизни. Создаю современные / вневременные интерьеры

Основатель/ главный дизайнер бренда Characteriors (Character + Interior) -по созданию персонализированных интерьеров.

Продукты :

дизайн-проект (от эскиза до дизайн-проекта и его реализации)

дизайн-концепция

консультация

дизайн-лекция

Объекты - квартиры и частные дома, офисы нового поколения, общественные пространства

Дизайнер интерьеров и пространств с практическим опытом 10 лет, а также с опытом эколога, инженера-строителя, маркетолога, лектора по дизайну, 3d визуализатора.

Специализация :

современное эффективное планирование пространства (с учетом новых сценариев жизни, новых потребностей поколений)

разработка новых дизайн-концепций

создание уникальных персонализированных интерьеров

экологичные принципы в дизайне и взаимоотношениях

работа с интересными, творческими людьми и брендами людьми