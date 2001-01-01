Проектирую интерьеры для ярких и интересных людей и брендов с их уникальностью. Создаю новые уникальные современные концепции интерьеров. Проектирую для разных поколений, разных сценариев жизни. Создаю современные / вневременные интерьеры
Основатель/ главный дизайнер бренда Characteriors (Character + Interior) -по созданию персонализированных интерьеров.
Продукты:
дизайн-проект (от эскиза до дизайн-проекта и его реализации)
консультация
Объекты - квартиры и частные дома, офисы нового поколения, общественные пространства
Дизайнер интерьеров и пространств с практическим опытом 10 лет, а также с опытом эколога, инженера-строителя, маркетолога, лектора по дизайну, 3d визуализатора.
Специализация:
современное эффективное планирование пространства (с учетом новых сценариев жизни, новых потребностей поколений)
разработка новых дизайн-концепций
создание уникальных персонализированных интерьеров
экологичные принципы в дизайне и взаимоотношениях
работа с интересными, творческими людьми и брендами людьми
Качества: интуиция времени, эмпатия, дизайн-мышление, знание трендов и классики
- Услуги
- Концептуальный дизайн
- Дизайн-проект
- Консультации
- Дизайн офиса
- Дизайн
- Концептуальный дизайн интерьера
- Дизайн фудкорта
- Дизайн интерьеров
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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142770 Москва
Россия
+7-9851459777 irinafedotova.com