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Characteriors
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн офисов, Characteriors Characteriors Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн офисов, Characteriors Characteriors Конференц-центры в эклектичном стиле
    Дизайн офисов, Characteriors Characteriors Конференц-центры в эклектичном стиле
    +15
    Дизайн офисов
    DIF (Digital Innovation Forum) / Дизайн-концепция пространства и декораций выставки, Characteriors Characteriors Конференц-центры в эклектичном стиле
    DIF (Digital Innovation Forum) / Дизайн-концепция пространства и декораций выставки, Characteriors Characteriors Конференц-центры в эклектичном стиле
    DIF (Digital Innovation Forum) / Дизайн-концепция пространства и декораций выставки, Characteriors Characteriors Конференц-центры в эклектичном стиле
    +8
    DIF (Digital Innovation Forum) / Дизайн-концепция пространства и декораций выставки
    Premium Interior, Characteriors Characteriors Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Premium Interior, Characteriors Characteriors Гостиная в классическом стиле
    Premium Interior, Characteriors Characteriors Кухня в классическом стиле Бежевый
    +5
    Premium Interior
    Квартира гейм-дизайнера, 50 м2, Characteriors Characteriors Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира гейм-дизайнера, 50 м2, Characteriors Characteriors Маленькие спальни
    Квартира гейм-дизайнера, 50 м2, Characteriors Characteriors Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Квартира гейм-дизайнера, 50 м2
    Art квартира в Dominion, Characteriors Characteriors Гостиные в эклектичном стиле
    Art квартира в Dominion, Characteriors Characteriors Спальня в эклектичном стиле
    Art квартира в Dominion, Characteriors Characteriors Столовая комната в эклектичном стиле
    +9
    Art квартира в Dominion
    Квартира рок-музыканта, Characteriors Characteriors Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира рок-музыканта, Characteriors Characteriors Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира рок-музыканта, Characteriors Characteriors Гостиные в эклектичном стиле
    +4
    Квартира рок-музыканта
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    Проектирую  интерьеры для ярких и интересных людей и брендов с их уникальностью. Создаю новые уникальные современные концепции интерьеров. Проектирую для разных поколений, разных сценариев жизни. Создаю современные / вневременные интерьеры

    Основатель/ главный дизайнер бренда Characteriors  (Character + Interior) -по созданию персонализированных  интерьеров.

    Продукты:

    дизайн-проект (от эскиза до дизайн-проекта и его реализации) 

    дизайн-концепция

    консультация

    дизайн-лекция

    Объекты - квартиры и частные дома, офисы нового поколения, общественные пространства

    Дизайнер интерьеров и пространств с практическим опытом 10 лет, а также с опытом эколога, инженера-строителя, маркетолога, лектора по дизайну, 3d визуализатора.

    Специализация

    современное эффективное планирование пространства  (с учетом новых сценариев жизни, новых потребностей поколений) 

    разработка новых дизайн-концепций

    создание уникальных персонализированных интерьеров

    экологичные принципы в дизайне и взаимоотношениях

    работа с интересными, творческими людьми и брендами людьми

    Качества: интуиция времени, эмпатия, дизайн-мышление, знание трендов и классики

    Услуги
    • Концептуальный дизайн
    • Дизайн-проект
    • Консультации
    • Дизайн офиса
    • Дизайн
    • Концептуальный дизайн интерьера
    • Дизайн фудкорта
    • Дизайн интерьеров
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    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    142770 Москва
    Россия
    +7-9851459777 irinafedotova.com
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