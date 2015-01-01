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DECORA
Архитекторы Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 84 кв.м, DECORA DECORA Ванная комната в стиле минимализм
    Квартира 84 кв.м, DECORA DECORA Ванная комната в стиле минимализм
    Квартира 84 кв.м, DECORA DECORA Столовая комната в эклектичном стиле
    +3
    Квартира 84 кв.м
    Кутузовская ривьера, DECORA DECORA Гостиная в стиле минимализм
    Кутузовская ривьера, DECORA DECORA Гостиная в стиле минимализм
    Кутузовская ривьера, DECORA DECORA Кухня в стиле минимализм
    +14
    Кутузовская ривьера
    Бельгийская деревня, DECORA DECORA ГостинаяКамины и аксессуары
    Бельгийская деревня, DECORA DECORA
    Бельгийская деревня, DECORA DECORA Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Бельгийская деревня
    магазин женской одежды "ГРЕЙ КЭЙ", DECORA DECORA Коммерческие помещения
    магазин женской одежды "ГРЕЙ КЭЙ", DECORA DECORA Коммерческие помещения
    магазин женской одежды "ГРЕЙ КЭЙ", DECORA DECORA Коммерческие помещения
    +4
    магазин женской одежды "ГРЕЙ КЭЙ"

    За 20 лет работы в DECORA научились понимать желания, вкусы и возможности клиентов и могут предложить:
    -Помощь в грамотном планировании жилого или общественного пространства

    -Помощь в правильном обустройстве и декорировании дома или квартиры в соответствии с пожеланиями заказчика и требованиями времени

    -Помощь в подборе профессиональных подрядчиков и предоставление скидок от поставщиков 

    -Разработку как полного проекта, так и сокращенных версий в зависимости от возможности заказчика

    -Разумное использование в проектировании восточных учений ВАСТУ, ФЭН-ШУЙ для гармонизации зданий и квартир с природой и для более комфортного и здорового проживания человека  в новом пространстве.

    Услуги
    • Проектирование
    • дизайн интерьеров под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Награды компании
    Наша компания является неоднократным лауреатом конкурсов, проходящих в рамках Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера «ПОД КРЫШЕЙ ДОМА… », в номинации «Лучший общественный интерьер».
    Адрес
    Рябиновая, 14
    121471, Москва
    Россия
    +7-4959561265 www.decora-s.ru

    Отзыв

    nikoletastankovich
    Очень стильные и комфортные интерьеры, при чем как классические, так и более современные. Не смотря на юный возраст некоторых сотрудников, работы были выполнены на очень высоком уровне и всегда в срок. Подкупает хорошее знание своего дела - чувствуется опыт работы. Мне также понравилась приятная подача идей.  Классические интерьеры выглядят качественно и интеллигентно, что удается далеко не всем, а в современных присутствует уют и внимание к деталям, не смотря на минимализм таких интерьеров.  В общем, Декоре удается сделать прекрасные интерьеры на любой вкус.
    почти 7 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2015
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