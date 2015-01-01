За 20 лет работы в DECORA научились понимать желания, вкусы и возможности клиентов и могут предложить:

-Помощь в грамотном планировании жилого или общественного пространства

-Помощь в правильном обустройстве и декорировании дома или квартиры в соответствии с пожеланиями заказчика и требованиями времени

-Помощь в подборе профессиональных подрядчиков и предоставление скидок от поставщиков

-Разработку как полного проекта, так и сокращенных версий в зависимости от возможности заказчика

-Разумное использование в проектировании восточных учений ВАСТУ, ФЭН-ШУЙ для гармонизации зданий и квартир с природой и для более комфортного и здорового проживания человека в новом пространстве.