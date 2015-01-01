За 20 лет работы в DECORA научились понимать желания, вкусы и возможности клиентов и могут предложить:
-Помощь в грамотном планировании жилого или общественного пространства
-Помощь в правильном обустройстве и декорировании дома или квартиры в соответствии с пожеланиями заказчика и требованиями времени
-Помощь в подборе профессиональных подрядчиков и предоставление скидок от поставщиков
-Разработку как полного проекта, так и сокращенных версий в зависимости от возможности заказчика
-Разумное использование в проектировании восточных учений ВАСТУ, ФЭН-ШУЙ для гармонизации зданий и квартир с природой и для более комфортного и здорового проживания человека в новом пространстве.
- Услуги
- Проектирование
- дизайн интерьеров под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Награды компании
- Наша компания является неоднократным лауреатом конкурсов, проходящих в рамках Международного фестиваля архитектуры и дизайна интерьера «ПОД КРЫШЕЙ ДОМА… », в номинации «Лучший общественный интерьер».
- Адрес
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Рябиновая, 14
121471, Москва
Россия
+7-4959561265 www.decora-s.ru