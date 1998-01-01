Профессиональный архитектор. Окончила МАРХИ. Сфера деятельности: проектирование и дизайн жилых и общественных интерьеров, разработка и дизайн эксклюзивной мебели. Полный пакет документов для реализации, 3d визуализация. Подбор всех комплектующих, инженерных систем и отделочных материалов, авторский надзор за реализацией "под ключ", финальное декорирование интерьера. Стиль - все, кроме исторических. Опыт работы в данной области: с 1998 года.
- Услуги
- проектирование и дизайн жилых и общественных интерьеров
- разработка и дизайн эксклюзивной мебели
- полный авторский надзор
под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- другие регионы и страны – по договоренности с заказчиком
- Адрес
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127540 Москва
Россия
+7-9269397873 www.tikhomirova.ru
Законное владение
Россия, г. Москва