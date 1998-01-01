Профессиональный архитектор. Окончила МАРХИ. Сфера деятельности: проектирование и дизайн жилых и общественных интерьеров, разработка и дизайн эксклюзивной мебели. Полный пакет документов для реализации, 3d визуализация. Подбор всех комплектующих, инженерных систем и отделочных материалов, авторский надзор за реализацией "под ключ", финальное декорирование интерьера. Стиль - все, кроме исторических. Опыт работы в данной области: с 1998 года.