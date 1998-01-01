Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Kispoeva Maria ARCHITECT
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 5Книги идей (5)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • В поисках тайной комнаты, Kispoeva Maria ARCHITECT Kispoeva Maria ARCHITECT
    В поисках тайной комнаты, Kispoeva Maria ARCHITECT Kispoeva Maria ARCHITECT
    В поисках тайной комнаты, Kispoeva Maria ARCHITECT Kispoeva Maria ARCHITECT
    +9
    В поисках тайной комнаты

    Профессиональный архитектор. Окончила МАРХИ. Сфера деятельности: проектирование и дизайн жилых и общественных интерьеров, разработка и дизайн эксклюзивной мебели. Полный пакет документов для реализации, 3d визуализация. Подбор всех комплектующих, инженерных систем и отделочных материалов, авторский надзор за реализацией "под ключ", финальное декорирование интерьера. Стиль - все, кроме исторических. Опыт работы в данной области: с 1998 года.

    Услуги
    • проектирование и дизайн жилых и общественных интерьеров
    • разработка и дизайн эксклюзивной мебели
    • полный авторский надзор под ключ
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО
    • другие регионы и страны – по договоренности с заказчиком
    Адрес
    127540 Москва
    Россия
    +7-9269397873 www.tikhomirova.ru
    Законное владение

    Россия, г. Москва

      Add SEO element