Главными принципами при создании дизайна интерьера следует
считать сохранение единства стиля, красоты и уюта. В своих проектах я стремлюсь воплощать мечты и настроение заказчика.
Закончила Международную Школу Дизайна, присвоена квалификация - Дизайнер интерьера в соответствии с международными стандартами профессии IIDA, а также Британскую школу дизайна Rhodec International, присвоена квалификация - Дизайнер интерьера и декоратор. С 2010г. работаю в Студии интерьеров "Дом ИРЛЕН".
Основные виды деятельности: разработка полного пакета документации - "Рабочие чертежи", "Эскизные чертежи", дизайн интерьера жилых и общественных помещений, дизайн фасадов жилых и общественных домов. Проектирование дизайна интерьера деревянных домов. Декорирование фасадов деревянного дома. Комплектация объектов отделочными материалами, мебелью, сантехническим оборудованием, электрооборудованием, текстилем, 3D визуализация, авторский надзор, перепланировка, строительно ремонтные работы.
- Услуги
- Дизайн проектирование
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- ремонт
- декорирование
- Комплектация объектов(мебель
- свет
- текслить и т.д.) Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
-
Москва
Россия
+7-9060311959 domirlen.ru