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Лойе Ирина
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современный мягкий стиль , Лойе Ирина Лойе Ирина Гостиные в эклектичном стиле
    Современный мягкий стиль , Лойе Ирина Лойе Ирина Кухни в эклектичном стиле
    Современный мягкий стиль , Лойе Ирина Лойе Ирина Детские комната в эклектичном стиле
    +3
    Современный мягкий стиль
    Фасад загородного дома, Лойе Ирина Лойе Ирина
    Фасад загородного дома, Лойе Ирина Лойе Ирина
    Фасад загородного дома, Лойе Ирина Лойе Ирина
    Фасад загородного дома
    Традиционная элегантность неолкассицизма , Лойе Ирина Лойе Ирина Гостиные в эклектичном стиле
    Традиционная элегантность неолкассицизма , Лойе Ирина Лойе Ирина Гостиные в эклектичном стиле
    Традиционная элегантность неолкассицизма , Лойе Ирина Лойе Ирина Кухни в эклектичном стиле
    +1
    Традиционная элегантность неолкассицизма
    Детская в стиле фахверк , Лойе Ирина Лойе Ирина Детские комната в эклектичном стиле
    Детская в стиле фахверк , Лойе Ирина Лойе Ирина Детская комнатаПисьменные столы и стулья
    Детская в стиле фахверк , Лойе Ирина Лойе Ирина Детская комнатаШкафы для одежды и комоды
    Детская в стиле фахверк
    Фасад для загородного дома из клеённого бруса, Лойе Ирина Лойе Ирина
    Фасад для загородного дома из клеённого бруса, Лойе Ирина Лойе Ирина
    Фасад для загородного дома из клеённого бруса, Лойе Ирина Лойе Ирина
    Фасад для загородного дома из клеённого бруса

    Главными принципами при создании дизайна интерьера следует
    считать сохранение единства стиля, красоты и уюта. В своих проектах я стремлюсь воплощать мечты и настроение заказчика.

    Закончила Международную Школу Дизайна, присвоена квалификация - Дизайнер интерьера в соответствии с международными стандартами профессии  IIDA, а также Британскую школу дизайна Rhodec International, присвоена квалификация - Дизайнер интерьера и декоратор. С 2010г. работаю в Студии интерьеров "Дом ИРЛЕН".

    Основные виды деятельности: разработка полного пакета документации - "Рабочие чертежи", "Эскизные чертежи",  дизайн интерьера жилых и общественных помещений, дизайн фасадов жилых и общественных домов.  Проектирование дизайна интерьера деревянных домов. Декорирование фасадов деревянного дома. Комплектация объектов отделочными материалами, мебелью, сантехническим оборудованием, электрооборудованием, текстилем, 3D визуализация, авторский надзор, перепланировка, строительно ремонтные работы.

    Услуги
    • Дизайн проектирование
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • ремонт
    • декорирование
    • Комплектация объектов(мебель
    • свет
    • текслить и т.д.) Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    Москва
    Россия
    +7-9060311959 domirlen.ru
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