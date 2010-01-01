Главными принципами при создании дизайна интерьера следует

считать сохранение единства стиля, красоты и уюта. В своих проектах я стремлюсь воплощать мечты и настроение заказчика.

Закончила Международную Школу Дизайна, присвоена квалификация - Дизайнер интерьера в соответствии с международными стандартами профессии IIDA, а также Британскую школу дизайна Rhodec International, присвоена квалификация - Дизайнер интерьера и декоратор. С 2010г. работаю в Студии интерьеров "Дом ИРЛЕН".

Основные виды деятельности: разработка полного пакета документации - "Рабочие чертежи", "Эскизные чертежи", дизайн интерьера жилых и общественных помещений, дизайн фасадов жилых и общественных домов. Проектирование дизайна интерьера деревянных домов. Декорирование фасадов деревянного дома. Комплектация объектов отделочными материалами, мебелью, сантехническим оборудованием, электрооборудованием, текстилем, 3D визуализация, авторский надзор, перепланировка, строительно ремонтные работы.