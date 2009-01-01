Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» с 1998 года создает роскошные дворцовые интерьеры, отвечающие требованиям самого взыскательного Заказчика. За годы многолетней успешной деятельности реализовано свыше 100 проектов квартир, загородных домов и общественных помещений, с некоторыми из которых можно ознакомиться в разделе Портфолио. Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» осуществляет полный комплекс услуг в области дизайна и архитектуры: от идеи к воплощению и сдачи проекта «под ключ». В своей работе отдаём предпочтение изысканным роскошным интерьерам в классическом стиле.

Компания «ПАПИЛЛОН» одинаково гордится тем, что ей доверили разработку интерьеров как статусных президентских резиденций, крупных офисных комплексов, так и большого множества жилых помещений - причем в компании с одинаковым вниманием относятся и к многоуровневому коттеджу в тысячи квадратных метров, и к небольшому загородному дому. В числе выполненных проектов такие объекты как :

- квартиры и апартаменты в ЖК «Усадьба Трубецких», «Камелот», «Триумф Палас», «Алые паруса», «Воробьевы Горы», «Золотые ключи»

- загородные дома, резиденции и усадьбы в Подмосковье

- двухпалубный теплоход-ресторан «Ласточка», ресторан «Инжир»

- бизнес-центр в Медведково, а также целый ряд банков и офисов крупных московских компаний

- офис Федерации Спортивной борьбы Олимпийского Комитета России

- реконструкция главного корпуса, конференц-зала и ректората МГИМО

Проекты дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» регулярно публикуются в ведущих интерьерных СМИ, в числе которых «Salon Interior», «Красивые Квартиры», «Красивые дома», «Дом&Интерьер», «Интерьер + Дизайн», «Лучшие интерьеры», «Современный дом» и многие другие.