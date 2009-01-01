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Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН»
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Интерьер квартиры в ЖК «Усадьба Трубецких», Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» Гостиная в стиле модерн
    Интерьер квартиры в ЖК «Усадьба Трубецких», Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» Столовая комната в стиле модерн
    Интерьер квартиры в ЖК «Усадьба Трубецких», Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» Кухня в стиле модерн
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    Интерьер квартиры в ЖК «Усадьба Трубецких»

    Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» с 1998 года создает роскошные дворцовые интерьеры, отвечающие требованиям самого взыскательного Заказчика. За годы многолетней успешной деятельности реализовано свыше 100 проектов квартир, загородных домов и общественных помещений, с некоторыми из которых можно ознакомиться в разделе Портфолио. Дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» осуществляет полный комплекс услуг в области дизайна и архитектуры: от идеи к воплощению и сдачи проекта «под ключ». В своей работе отдаём предпочтение изысканным роскошным интерьерам в классическом стиле.

    Компания «ПАПИЛЛОН» одинаково гордится тем, что ей доверили разработку интерьеров как статусных президентских резиденций, крупных офисных комплексов, так и большого множества жилых помещений - причем в компании с одинаковым вниманием относятся и к многоуровневому коттеджу в тысячи квадратных метров, и к небольшому загородному дому. В числе выполненных проектов такие объекты как :

    - квартиры и апартаменты в ЖК «Усадьба Трубецких», «Камелот», «Триумф Палас», «Алые паруса», «Воробьевы Горы», «Золотые ключи»

    - загородные дома,  резиденции и усадьбы в Подмосковье

    - двухпалубный теплоход-ресторан «Ласточка», ресторан «Инжир»

    - бизнес-центр в Медведково, а также целый ряд банков и офисов крупных московских компаний

    - офис Федерации Спортивной борьбы Олимпийского Комитета России

    - реконструкция главного корпуса, конференц-зала и ректората МГИМО

    Проекты дизайн-бюро «ПАПИЛЛОН» регулярно публикуются в ведущих интерьерных СМИ, в числе которых «Salon Interior», «Красивые Квартиры», «Красивые дома», «Дом&Интерьер», «Интерьер + Дизайн», «Лучшие интерьеры», «Современный дом» и многие другие.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ремонтно-отделочные работы и комплектация мебелью и аксессуарами под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Адрес
    ул. Викторенко 4/1
    125167 Москва
    Россия
    +7-4957423750 www.papillon-design.ru
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