Наша компания предлагает весь спектр услуг по созданию ландшафтного дизайна участков. Работы выполняются под ключ, от разработки проекта до его профессионального воплощения. Мы знаем, что все участки индивидуальны, поэтому в каждом отдельном случае ищем новый подход для решения поставленных заказчиком задач. Это позволяет нам проектировать пространство, в котором даже самая незначительная на первый взгляд деталь ландшафтного дизайна работает на создание гармоничных, комфортных и естественных условий для жизни.
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- Ландшафтное проектирование
- вертикальная планировка участков
- создание подпорных стен
- устройство газонов
- все виды мощения
- работы по дренажу участков
- озеленение
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Выборгское шоссе 212
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123095158 www.new-garden.ru