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Грин Хаус
Садовая техника и инструменты Санкт-Петербург
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    • Наша компания предлагает весь спектр услуг по созданию ландшафтного дизайна участков. Работы выполняются под ключ, от разработки проекта до его профессионального воплощения. Мы знаем, что все участки индивидуальны, поэтому в каждом отдельном случае ищем новый подход для решения поставленных заказчиком задач. Это позволяет нам проектировать пространство, в котором даже самая незначительная на первый взгляд деталь ландшафтного дизайна работает на создание гармоничных, комфортных и естественных условий для жизни.

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • Ландшафтное проектирование
    • вертикальная планировка участков
    • создание подпорных стен
    • устройство газонов
    • все виды мощения
    • работы по дренажу участков
    • озеленение
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Выборгское шоссе 212
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123095158 www.new-garden.ru
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