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BalticDeco
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    «Baltic Deco»  изготавливает мебель и другие изделия по эскизам заказчиков.

    Современное оборудование, большой опыт работы и выбор широкий материалов позволяет реализовать любую вашу идею. Наши конструктора выезжают на объект, производят замеры, рекомендуют материалы, составляют чертежи, тем самым мы берем на себя ответственность за соответствие изделий. Срок изготовления и цена на изделие всегда индивидуальна и зависит от выбранного материала, объёма и сложности заказа .

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Ул. Нижняя Сыромятническая ​д. 10.
    Москва
    Россия
    +7-9299854710 www.balticdeco.ru
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