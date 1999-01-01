Ландшафтная мастерская LENOTR-PARK

Команда профессионалов, объединение творческих людей. На рынке ландшафтного дизайна с 1999 года, осуществляем весь спектр работ по озеленению и благоустройству сада. Наши сотрудники являются ведущими специалистами в Москве, среди которых кандидаты и доктора наук. Для нас ландшафтный дизайн не просто работа, это искусство, в развитие которого мы вкладываем все свои силы и умения.

LENOTR-PARK - создаем, чтобы удивлять!