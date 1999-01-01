Ландшафтная мастерская LENOTR-PARK
Команда профессионалов, объединение творческих людей. На рынке ландшафтного дизайна с 1999 года, осуществляем весь спектр работ по озеленению и благоустройству сада. Наши сотрудники являются ведущими специалистами в Москве, среди которых кандидаты и доктора наук. Для нас ландшафтный дизайн не просто работа, это искусство, в развитие которого мы вкладываем все свои силы и умения.
LENOTR-PARK - создаем, чтобы удивлять!
- Услуги
- ландшафтный дизайн
- Ландшафтное проектирование
- благоустройство
- посадка растений
- уход за садом
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Адрес
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, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10,строение 1, бизнес-центр
Джоуль
109428 Москва
Россия
+7-4993978202 www.le-park.com
109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10,строение 1, бизнес-центр "Джоуль"