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LENOTR-PARK
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сосновый Бор, LENOTR-PARK LENOTR-PARK
    Сосновый Бор, LENOTR-PARK LENOTR-PARK
    Сосновый Бор, LENOTR-PARK LENOTR-PARK
    +13
    Сосновый Бор
    Сад в средиземноморском стиле, LENOTR-PARK LENOTR-PARK
    Сад в средиземноморском стиле, LENOTR-PARK LENOTR-PARK
    Сад в средиземноморском стиле, LENOTR-PARK LENOTR-PARK
    +14
    Сад в средиземноморском стиле
    Fly, LENOTR-PARK LENOTR-PARK Сад Растения
    Fly, LENOTR-PARK LENOTR-PARK Сад Растения
    Fly, LENOTR-PARK LENOTR-PARK Сад Растения
    +4
    Fly

    Ландшафтная мастерская LENOTR-PARK 

    Команда профессионалов, объединение творческих людей. На рынке ландшафтного дизайна с 1999 года, осуществляем весь спектр работ по озеленению и благоустройству сада.  Наши сотрудники являются ведущими специалистами в Москве, среди которых кандидаты и доктора наук. Для нас ландшафтный дизайн не просто работа, это искусство, в развитие которого мы вкладываем все свои силы и умения. 

    LENOTR-PARK - создаем, чтобы удивлять!

    Услуги
    • ландшафтный дизайн
    • Ландшафтное проектирование
    • благоустройство
    • посадка растений
    • уход за садом
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Адрес
    , г. Москва, Рязанский проспект, дом 10,строение 1, бизнес-центр Джоуль
    109428 Москва
    Россия
    +7-4993978202 www.le-park.com
    Законное владение

    109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10,строение 1, бизнес-центр "Джоуль"

    Отзыв

    Александр Бутаков (Бут)
    Заказывали с женой рулонный газон, участок у нас небольшой (12 соток), все было выполнено в оговоренные сроки. Так же хочу отметить, что ребята бесплатно отрегулировали систему автоматического полива. Теперь благодаря компании lenotr park у нас во дворе красивая зелёная лужайка. Спасибо!
    больше 7 лет назад
    Den Pavlov
    Раньше сад у меня был блеклый, вследствие чего начал предпринимать действия по его улучшению, самому конечно было очень сложно, и результатом в конце не был удовлетворен. После множество попыток "реконструкции" сада, обратился в ландшафтную мастерскую Lenotr park, обратился по рекомендациям соседа, он когда то давно, тоже заказывал у них озеленение и благоустройство сада. Отзывы исключительно положительные, своему знакомому я верю как себе, и конечно обратился именно в эту садовую мастерскую. Что хочется отметить, прежде всего это профессионалы в своем деле, особенно творит чудеса их ландшафтный дизайнер. Она буквально впитывала что я говорил и переносила эта в дизайн сада, честно сказать когда мне представили ландшафтный проект, я подумал что это фотографии, но на самом деле это была компьютерная графика. Так же стоит отметить работу бригадиров которые организовывали работу у меня на участке, все четко, быстро и аккуратно. В общем, подводя черту, хочу сказать, что ландшафтный дизайн, это правдо искусство, и это мне доказали ребята этой компании. Спасибо Вам!
    почти 9 лет назад
    Andrey Kalnishevckiy
    Приехал к родственникам в Москву, они как раз коттедж купили, стройка уже заканчивалась, собирались заниматься озеленением участка, и мне как опытному садоводу, назначили искать фирму, наткнулся именно на эту, и не пожалел! Отличный сервис, профессиональные специалисты и самое главное - ответственное исполнение. В итоге на участке были посажены крупномеры, устроен газон, несколько цветников, газон и стоит конечно отметить ландшафтный проект, это вообще просто нереально, дизайнер сработал на все 100 %!
    почти 9 лет назад
    Показать все отзывы – 7
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