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АВК
Архитекторы Москва
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Современный дом с малым углом кровли и панорамным остеклением, АВК АВК Дома в скандинавском стиле
    Современный дом с малым углом кровли и панорамным остеклением, АВК АВК Дома в скандинавском стиле
    Современный дом с малым углом кровли и панорамным остеклением, АВК АВК Дома в скандинавском стиле
    +5
    Современный дом с малым углом кровли и панорамным остеклением

    Московское архитектурное бюро с многолетним опытом работы по частным и корпоративным жилым объектам любой сложности с современным, но функциональным взглядом на работу с привычными материалами.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • авторский надзор
    • управление проектами
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Награды компании
    Выставка красивые дома 2013 – третье место в категории Постройка
    Адрес
    Пестовский переулок дом 16 стр. 2
    109451 Москва
    Россия
    +84-956609721 project-avk.ru
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