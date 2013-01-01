Московское архитектурное бюро с многолетним опытом работы по частным и корпоративным жилым объектам любой сложности с современным, но функциональным взглядом на работу с привычными материалами.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- авторский надзор
- управление проектами
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Выставка красивые дома 2013 – третье место в категории
Постройка
- Адрес
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Пестовский переулок дом 16 стр. 2
109451 Москва
Россия
+84-956609721 project-avk.ru