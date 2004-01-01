Основные направления деятельности:
оказание полного комплекса услуг по проектированию и согласованиям объектов жилого, общественного и промышленного назначения, реконструкций, проведению авторского надзора за строительством.
Специализации:
- архитектурное проектирование,
- предварительная градостроительная и архитектурная оценка возможности застройки участка,
- разработка концепции построения инженерных сетей объекта;
- разработка генеральных планов;
- разработка проектов планировки и межевания территорий;
- инженерная подготовка территорий;
- разработка конструктивных решений;
- подготовка технологических решений;
- проектирование интерьеров и экстерьера зданий,
- обследование строительных конструкций зданий и сооружений,
- разработка проектов реконструкций зданий;
- согласование проектов;
- авторский надзор за строительством объектов;
- разработка регламента технической эксплуатации зданий и сооружений.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Награды компании
- Диплом к награде «Золотая Капитель» независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Спортивный комплекс, Тэгу, Южная Корея»
- Диплом VOX POPULI 3 степени независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Спортивный комплекс, Тэгу, Южная Корея»
- Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Отель «Меркьюри» в Саранске»
- Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Жилой комплекс на ул. Короленко, Санкт-Петербург»
- Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Интерьеры спортивного комплекса для команды СКА»
- Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Гостиничный комплекс «Park Inn» в Новосибирске»
- Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Жилой комплекс «Морская резиденция» в Санкт-Петербурге»
- Полный список http://www.a-len.ru/awards/
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- Адрес
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ул. Короленко, д. 7-27
191014 Санкт-Петербург
Россия
+7-8122730923 www.a-len.ru