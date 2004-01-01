Основные направления деятельности:

оказание полного комплекса услуг по проектированию и согласованиям объектов жилого, общественного и промышленного назначения, реконструкций, проведению авторского надзора за строительством.

Специализации:

- архитектурное проектирование,

- предварительная градостроительная и архитектурная оценка возможности застройки участка,

- разработка концепции построения инженерных сетей объекта;

- разработка генеральных планов;

- разработка проектов планировки и межевания территорий;

- инженерная подготовка территорий;

- разработка конструктивных решений;

- подготовка технологических решений;

- проектирование интерьеров и экстерьера зданий,

- обследование строительных конструкций зданий и сооружений,

- разработка проектов реконструкций зданий;

- согласование проектов;

- авторский надзор за строительством объектов;

- разработка регламента технической эксплуатации зданий и сооружений.