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Архитектурное бюро А-Лен
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Индивидуальный жилой дом в Самаре, Архитектурное бюро А-Лен Архитектурное бюро А-Лен Дома в стиле модерн
    Индивидуальный жилой дом в Самаре, Архитектурное бюро А-Лен Архитектурное бюро А-Лен Дома в стиле модерн
    Индивидуальный жилой дом в Самаре, Архитектурное бюро А-Лен Архитектурное бюро А-Лен Гостиная в стиле модерн
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    Индивидуальный жилой дом в Самаре

    Основные направления деятельности:

    оказание полного комплекса услуг по проектированию и согласованиям объектов жилого, общественного и промышленного назначения, реконструкций,  проведению авторского надзора за строительством. 

    Специализации: 

    - архитектурное проектирование, 

    - предварительная градостроительная и архитектурная оценка возможности застройки участка, 

    - разработка концепции построения инженерных сетей объекта; 

    - разработка генеральных планов; 

    - разработка проектов планировки и межевания территорий;

    - инженерная подготовка территорий;

    - разработка конструктивных решений;

    - подготовка технологических решений; 

    - проектирование интерьеров и экстерьера зданий, 

    - обследование строительных конструкций зданий и сооружений,

    - разработка проектов реконструкций зданий; 

    - согласование проектов; 

    - авторский надзор за строительством объектов; 

    - разработка регламента технической эксплуатации зданий и сооружений.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Награды компании
    • Диплом к награде «Золотая Капитель» независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Спортивный комплекс, Тэгу, Южная Корея»
    • Диплом VOX POPULI 3 степени независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Спортивный комплекс, Тэгу, Южная Корея»
    • Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Отель «Меркьюри» в Саранске»
    • Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу «Жилой комплекс на ул. Короленко, Санкт-Петербург»
    • Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу  «Интерьеры спортивного комплекса для команды СКА»
    • Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу  «Гостиничный комплекс «Park Inn» в Новосибирске»
    • Серебряный диплом независимого национального архитектурного рейтинга «Золотая Капитель 2015» за работу  «Жилой комплекс «Морская резиденция» в Санкт-Петербурге»
    • Полный список http://www.a-len.ru/awards/
    • Показать все 10 награды
    Адрес
    ул. Короленко, д. 7-27
    191014 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8122730923 www.a-len.ru
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