Являясь многопрофильной строительной организацией, группа Компаний «Гарантия» выполняет широкий спектр работ, связанных с организацией внутреннего пространства и реконструкцией зданий и сооружений различного назначения.

Алюминиевые окна и двери, входные группы, соединительные галереи, зенитные фонари, навесы, зимние сады, вентилируемые фасады, роллетные системы и т.д. – нет такой конструкции, которую специалисты нашей компании не смогли бы изготовить.

Специалисты компании готовы обеспечить высокое качество работ по следующим направлениям:

- Проектирование и монтаж конструкций из закаленного стекла и триплекса;

- Проектирование и монтаж алюминиевых конструкций;

- Проектирование и монтаж навесных вентилируемых фасадов;

- Комплектование и монтаж дверной автоматики;

- Комплектование и монтаж роллетных систем и гаражных ворот;

- Проектирование, изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций и быстровозводимых зданий;

- Окна, двери, балконы и лоджии, перила и лестницы;

- Внутренние перегородки.