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ООО ПК <q>Гарантия</q>
Окна Челябинск
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    Являясь многопрофильной строительной организацией, группа Компаний «Гарантия» выполняет широкий спектр работ, связанных с организацией внутреннего пространства и реконструкцией зданий и сооружений различного назначения.

    Алюминиевые окна и двери, входные группы, соединительные галереи, зенитные фонари, навесы, зимние сады, вентилируемые фасады, роллетные системы и  т.д. – нет такой конструкции, которую специалисты нашей компании не смогли бы изготовить.

    Специалисты компании готовы обеспечить высокое качество работ по следующим направлениям:

    - Проектирование и монтаж конструкций из закаленного стекла и триплекса;

    - Проектирование и монтаж алюминиевых конструкций;

    - Проектирование и монтаж навесных вентилируемых фасадов;

    - Комплектование и монтаж дверной автоматики;

    - Комплектование и монтаж роллетных систем и гаражных ворот;

    - Проектирование, изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций и быстровозводимых зданий;

    - Окна, двери, балконы и лоджии, перила и лестницы;

    - Внутренние перегородки.

    Услуги
    Проектирование, изготовление и монтаж
    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Екатеринбург
    • Уфа
    • ХМАО
    Адрес
    ул. Свердловская, 1А
    45400 Челябинск
    Россия
    +7-9090882179 www.гарантия-челябинск
    Законное владение

    Челябинская область, с. Долгодеревенское,  ул. Свердловская, 1 А

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