Являясь многопрофильной строительной организацией, группа Компаний «Гарантия» выполняет широкий спектр работ, связанных с организацией внутреннего пространства и реконструкцией зданий и сооружений различного назначения.
Алюминиевые окна и двери, входные группы, соединительные галереи, зенитные фонари, навесы, зимние сады, вентилируемые фасады, роллетные системы и т.д. – нет такой конструкции, которую специалисты нашей компании не смогли бы изготовить.
Специалисты компании готовы обеспечить высокое качество работ по следующим направлениям:
- Проектирование и монтаж конструкций из закаленного стекла и триплекса;
- Проектирование и монтаж алюминиевых конструкций;
- Проектирование и монтаж навесных вентилируемых фасадов;
- Комплектование и монтаж дверной автоматики;
- Комплектование и монтаж роллетных систем и гаражных ворот;
- Проектирование, изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций и быстровозводимых зданий;
- Окна, двери, балконы и лоджии, перила и лестницы;
- Внутренние перегородки.
- Услуги
- Проектирование, изготовление и монтаж
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Екатеринбург
- Уфа
- ХМАО
- Адрес
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ул. Свердловская, 1А
45400 Челябинск
Россия
+7-9090882179 www.гарантия-челябинск
Челябинская область, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 1 А