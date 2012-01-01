Разработка дизайн-проекта интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн, декорирование, визуализация и графические картины. Индивидуальный подход к каждому заказчику!

Меня зовут Элина Сахибгареева, закончила КГАСУ по специальности Искусство интерьера в 2013 году. Занимаюсь профессиональной дизайнерской деятельностью с 2012 года. Также за моими плечами работа дизайнером в мебельной компании по индивидуальным проектам. Именно это позволяет учитывать все необходимые аспекты при проектировании мебели в моих проектах. А еще я люблю путешествовать и изучать иностранные языки. Это всегда вдохновляет и позволяет набираться новых идей. Мы можем обсудить будущий проект также на английском или татарском языке, если Вам так будет удобнее.