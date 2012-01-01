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Студия дизайна Elinarti
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 12Проекты (12) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Холл и детская для многодетной семьи, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Спальни для мальчиков ДСП Синий
    Холл и детская для многодетной семьи, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Спальни для мальчиков ДСП Синий
    Холл и детская для многодетной семьи, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Спальни для мальчиков ДСП Синий
    +7
    Холл и детская для многодетной семьи
    «Воздушный проект», Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле модерн МДФ Бежевый
    «Воздушный проект», Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле модерн МДФ Бежевый
    «Воздушный проект», Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле модерн МДФ Бежевый
    +23
    «Воздушный проект»
    Проекты современных кухонь, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Кухни в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    Проекты современных кухонь, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Кухни в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    Проекты современных кухонь, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Кухни в эклектичном стиле МДФ Бежевый
    +8
    Проекты современных кухонь
    Квартира для молодой семьи, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для молодой семьи, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для молодой семьи, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле минимализм
    +27
    Квартира для молодой семьи
    Гостиная-спальня, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле модерн
    Гостиная-спальня, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле модерн
    Гостиная-спальня, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Гостиная в стиле модерн
    +9
    Гостиная-спальня
    Детская для близнецов, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Детские спальни
    Детская для близнецов, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Детские спальни
    Детская для близнецов, Студия дизайна Elinarti Студия дизайна Elinarti Детские спальни
    +5
    Детская для близнецов
    Показать все 12 проекты

    Разработка дизайн-проекта интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн, декорирование, визуализация и    графические картины. Индивидуальный подход к каждому заказчику!

    Меня зовут Элина Сахибгареева, закончила КГАСУ по специальности Искусство интерьера в 2013 году. Занимаюсь профессиональной дизайнерской деятельностью с 2012 года. Также за моими плечами работа дизайнером в мебельной компании по индивидуальным проектам. Именно это позволяет учитывать все необходимые аспекты при проектировании мебели в моих проектах.  А еще я люблю путешествовать и изучать иностранные языки. Это всегда вдохновляет и позволяет набираться новых идей. Мы можем обсудить будущий проект также на английском или татарском языке, если Вам так будет удобнее.

    Услуги
    • Дизайн жилых и общественных интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Республика Татарстан
    • Республика Башкортостан
    Адрес
    420049 Казань
    Россия
    www.elinarti.com
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