Компания Кухнивиза изготавливает кухни на заказ по индивидуальным проектам. Так же на заказ можно изготовить шкаф, комод, гардеробную, стеллаж и любую другую корпусную мебель. Материалы, которая использует компания: массив дерева, пластик, шпон ценных пород деревьев, пленка ПВХ, ДСП, МДФ, металл и стекло. Кухню можно заказать в Москве и Московской области.
- Услуги
- кухни на заказ
- изготовление шкафов
- изготовление корпусной мебели
- создание дизайн-проекта
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Кутузовский проспект 12 стр 6
121248 Москва
Россия
+7-4951343429 www.kuhnivisa.ru
Законное владение
Москва, Кутузовский проспект 12/6