Компания Кухнивиза изготавливает кухни на заказ по индивидуальным проектам. Так же на заказ можно изготовить шкаф, комод, гардеробную, стеллаж и любую другую корпусную мебель. Материалы, которая использует компания: массив дерева, пластик, шпон ценных пород деревьев, пленка ПВХ, ДСП, МДФ, металл и стекло. Кухню можно заказать в Москве и Московской области.