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Кухнивиза
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Кухня современная классика, Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухня современная классика, Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель Пластик Многоцветный
    Кухня современная классика, Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухня современная классика
    Кухня в стиле лофт., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель Дерево Белый
    Кухня в стиле лофт., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель Изделия из древесины Эффект древесины
    Кухня в стиле лофт., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель Дерево Белый
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    Кухня в стиле лофт.
    Современная кухня из пластика. Cleaf & Arpa., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель Пластик Эффект древесины
    Современная кухня из пластика. Cleaf & Arpa., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель Пластик Белый
    Современная кухня из пластика. Cleaf & Arpa.
    Голубая кухня. Кухнивиза., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель МДФ Синий
    Голубая кухня. Кухнивиза., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель МДФ Синий
    Голубая кухня. Кухнивиза., Кухнивиза Кухнивиза КухняКухонная мебель МДФ Синий
    Голубая кухня. Кухнивиза.

    Компания Кухнивиза изготавливает кухни на заказ по индивидуальным проектам. Так же на заказ можно изготовить шкаф, комод, гардеробную, стеллаж и любую другую корпусную мебель. Материалы, которая использует компания: массив дерева, пластик, шпон ценных пород деревьев, пленка ПВХ, ДСП, МДФ, металл и стекло. Кухню можно заказать в Москве и Московской области. 

    Услуги
    • кухни на заказ
    • изготовление шкафов
    • изготовление корпусной мебели
    • создание дизайн-проекта
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Кутузовский проспект 12 стр 6
    121248 Москва
    Россия
    +7-4951343429 www.kuhnivisa.ru
    Законное владение

    Москва, Кутузовский проспект 12/6

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