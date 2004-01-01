"INK Architects" с офисами в Алматы, Астане, Майами и Фошане предлагает услуги в сфере архитектуры, дизайна интерьеров, мастер планирование по всему Казахстану и за рубежом с 2004 года.

"INK Architects" ориентирован на творческие решения архитектурных задач.

Наша философия: современное пространство - это мир гармонии и креатива. Мы стремимся держать руку на пульсе времени, уважаем и ценим:

- инновации и эксперименты

- мировой творческий опыт и знания

- нестандартное мышление - новые технологии

Мы внимательно следим за современным международным опытом и инновациями в дизайне и архитектуре. И мы благодарны всем за критику и пожелания.