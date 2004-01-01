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INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц)
Архитекторы Алматы
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • "ANK Architects", INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц) INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц)
    "ANK Architects", INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц) INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц)
    "ANK Architects"
    "ANK Architects", INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц) INK Architects (Ай Эн Кей Аркитекц)
    "ANK Architects"

    "INK Architects" с офисами в Алматы, Астане, Майами и Фошане предлагает услуги в сфере архитектуры, дизайна интерьеров, мастер планирование по всему Казахстану и за рубежом с 2004 года.

    "INK Architects" ориентирован на творческие решения архитектурных задач.               

    Наша философия:  современное пространство - это мир гармонии и креатива. Мы стремимся держать руку на пульсе времени, уважаем и ценим:                      

    - инновации и эксперименты    

    - мировой творческий опыт и знания

    - нестандартное мышление - новые технологии 

    Мы внимательно следим за современным международным опытом и инновациями в дизайне и архитектуре. И мы благодарны всем за критику и пожелания.

    Услуги
    • эскизное проектирование
    • проектно-сметная документация
    • мастер планирования
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Алматы
    • Астана
    • Майами
    • Китай
    Награды компании
    Property Award
    Адрес
    проспект аль-Фараби 19, БЦ Нурлы-тау, блок 5б
    050059 Алматы
    Россия
    +7-7273900438 www.ink-a.com
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