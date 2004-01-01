"INK Architects" с офисами в Алматы, Астане, Майами и Фошане предлагает услуги в сфере архитектуры, дизайна интерьеров, мастер планирование по всему Казахстану и за рубежом с 2004 года.
"INK Architects" ориентирован на творческие решения архитектурных задач.
Наша философия: современное пространство - это мир гармонии и креатива. Мы стремимся держать руку на пульсе времени, уважаем и ценим:
- инновации и эксперименты
- мировой творческий опыт и знания
- нестандартное мышление - новые технологии
Мы внимательно следим за современным международным опытом и инновациями в дизайне и архитектуре. И мы благодарны всем за критику и пожелания.
- Услуги
- эскизное проектирование
- проектно-сметная документация
- мастер планирования
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Алматы
- Астана
- Майами
- Китай
- Награды компании
- Property Award
- Адрес
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проспект аль-Фараби 19, БЦ
Нурлы-тау, блок 5б
050059 Алматы
Россия
+7-7273900438 www.ink-a.com