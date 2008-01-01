INT2architecture молодая, активная, мультидисциплинарная команда архитекторов, дизайнеров, художников,фотографов и философов, которая активно работает с 2008 года.
Название студии образовано путем слияния двух слов: ИНТуиция + ИНТеллект, потому мы искренне верим, что ответы на многие вопросы можно найти на границе рационального познания (логики) и иррационального познания (интуиции). У нас много друзей в разных сферах деятельности по всему миру, поэтому из int2 мы часто превращаемся в int3, int5 и даже int10: интуиция + интеллект + интернациональность + интердисциплинарность + интерактивность + …
Мы ведем проекты от зарождения идеи до ее реализации с поддержкой проектов в течении их жизни. Предлагаем услуги в разных сферах, начиная от арт-консультирования, архитектурного проектирования и дизайна, заканчивая фото ивидео съемкой и организацией различных мероприятий для проекта. Мы не просто создаем идею, пространство, форму,мы пытаемся их прожить, потому что мы очень "into our projects!" / погружены в наши проекты!
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Вильнюс
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Адрес
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191025 Санкт-Петербург
Россия
+7-9817322149 int2architecture.ru