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INT2architecture
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер KAS, INT2architecture INT2architecture Кухня в стиле лофт Зеленый
    Интерьер KAS, INT2architecture INT2architecture Кухня в стиле лофт
    Интерьер KAS, INT2architecture INT2architecture Кухня в стиле лофт
    +37
    Интерьер KAS
    Интерьер AM2, INT2architecture INT2architecture Кухонные блоки Железо / Сталь Серый
    Интерьер AM2, INT2architecture INT2architecture Кухонные блоки Железо / Сталь Серый
    Интерьер AM2, INT2architecture INT2architecture Кухни в эклектичном стиле Серый
    +18
    Интерьер AM2
    Интерьер KG, INT2architecture INT2architecture Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер KG, INT2architecture INT2architecture Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер KG, INT2architecture INT2architecture Гостиная в стиле минимализм
    +23
    Интерьер KG
    Интерьер AV, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Интерьер AV, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Интерьер AV, INT2architecture INT2architecture Рабочий кабинет в скандинавском стиле Белый
    +15
    Интерьер AV
    Интерьер AM, INT2architecture INT2architecture Кухня в стиле минимализм Черный
    Интерьер AM, INT2architecture INT2architecture Спальня в стиле минимализм Черный
    Интерьер AM, INT2architecture INT2architecture Спальня в стиле минимализм Черный
    +11
    Интерьер AM
    PLUSMODUL, INT2architecture INT2architecture Сборные дома Дерево Бежевый
    PLUSMODUL, INT2architecture INT2architecture Сборные дома Дерево Бежевый
    PLUSMODUL, INT2architecture INT2architecture Гостиная в скандинавском стиле Дерево Бежевый
    +11
    PLUSMODUL
    Показать все 15 проекты

    INT2architecture молодая, активная, мультидисциплинарная команда архитекторов, дизайнеров, художников,фотографов и философов, которая активно работает с 2008 года.

    Название студии образовано путем слияния двух слов: ИНТуиция + ИНТеллект, потому мы искренне верим, что ответы на многие вопросы можно найти на границе рационального познания (логики) и иррационального познания (интуиции). У нас много друзей в разных сферах деятельности по всему миру, поэтому из int2 мы часто превращаемся в int3, int5 и даже int10: интуиция + интеллект + интернациональность + интердисциплинарность + интерактивность + …

    Мы ведем проекты от зарождения идеи до ее реализации с поддержкой проектов в течении их жизни. Предлагаем услуги в разных сферах, начиная от арт-консультирования, архитектурного проектирования и дизайна, заканчивая фото ивидео съемкой и организацией различных мероприятий для проекта. Мы не просто создаем идею, пространство, форму,мы пытаемся их прожить, потому что мы очень "into our projects!" / погружены в наши проекты!

    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • Вильнюс
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    Адрес
    191025 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9817322149 int2architecture.ru

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