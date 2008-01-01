INT2architecture молодая, активная, мультидисциплинарная команда архитекторов, дизайнеров, художников,фотографов и философов, которая активно работает с 2008 года.

Название студии образовано путем слияния двух слов: ИНТуиция + ИНТеллект, потому мы искренне верим, что ответы на многие вопросы можно найти на границе рационального познания (логики) и иррационального познания (интуиции). У нас много друзей в разных сферах деятельности по всему миру, поэтому из int2 мы часто превращаемся в int3, int5 и даже int10: интуиция + интеллект + интернациональность + интердисциплинарность + интерактивность + …

Мы ведем проекты от зарождения идеи до ее реализации с поддержкой проектов в течении их жизни. Предлагаем услуги в разных сферах, начиная от арт-консультирования, архитектурного проектирования и дизайна, заканчивая фото ивидео съемкой и организацией различных мероприятий для проекта. Мы не просто создаем идею, пространство, форму,мы пытаемся их прожить, потому что мы очень "into our projects!" / погружены в наши проекты!