Добро пожаловать!Мы Рады приветствовать вас на страничке, посвященной дизайну интерьера. Для меня это стиль жизни, и я надеюсь, что вы тоже захотите окунуться в мир прекрасного и впоследствии жить в атмосфере гармонии и красоты. А я вам в этом помогу!
Главным назначением опытного дизайнера является создание обстановки дома, в которой будет комфортно отдыхать и плодотворно работать, наполнить жилье идеальной гармонией и порядком. Доверьте дизайн интерьера профессионалам!
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Россия
- Алтайский край
- Новосибирс
- Барнаул
- Адрес
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659000 Барнаул
Россия
+7-9069671457 www.scheglovdesign.ru