Компания Алвера - это современное производство и реализация солнцезащитных жалюзи и рулонных штор всех видов.
Производство и продажа всех видов жалюзи и рулонных штор. Карнизы и жалюзи с электроприводом. Фотопечать на жалюзи. Фотообои. Установка Пластиковых окон и остекление балконов.
- Услуги
- Производство
- Замер
- установка
- монтаж
- ремонт
- настройка
- доставка
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
- Адрес
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Заневский пр .д 38
195223 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219427423 alveraspb.ru
Законное владение
Санкт-Петербург, Заневский пр. д. 38 ТЦ НЕО 2 этаж