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Алвера жалюзи
Шторы, жалюзи и роллы Санкт-Петербург
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    • Компания Алвера - это современное производство и реализация солнцезащитных жалюзи и рулонных штор всех видов.

    Производство и продажа всех видов жалюзи и рулонных штор. Карнизы и жалюзи с электроприводом. Фотопечать на жалюзи. Фотообои. Установка Пластиковых окон и остекление балконов. 

    Услуги
    • Производство
    • Замер
    • установка
    • монтаж
    • ремонт
    • настройка
    • доставка
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
    Адрес
    Заневский пр .д 38
    195223 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219427423 alveraspb.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Заневский пр. д. 38 ТЦ НЕО 2 этаж

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