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Masterio
Мебель и аксессуары Петрозаводск
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Комод "Мечта Винни Пуха", Masterio Masterio Детская комнатаХранение Дерево Многоцветный
    Комод "Мечта Винни Пуха", Masterio Masterio Детская комнатаХранение Дерево Многоцветный
    Комод "Мечта Винни Пуха", Masterio Masterio Детская комнатаХранение Дерево Многоцветный
    +1
    Комод "Мечта Винни Пуха"
    Голландские домики-шкафы, Masterio Masterio Детская комнатаШкафы для одежды и комоды Дерево Розовый
    Голландские домики-шкафы, Masterio Masterio Детская комнатаШкафы для одежды и комоды Дерево Розовый
    Голландские домики-шкафы, Masterio Masterio Детская комнатаШкафы для одежды и комоды Дерево Розовый
    +1
    Голландские домики-шкафы

    Меня зовут Сергей Куркин. Уже более 6 лет делаю на заказ эксклюзивную детскую мебель ручной работы. Мой папа, дед и прадед в совершенстве владели столярным мастерством, я решил продолжить семейную традицию. Качество - это мое имя, я горжусь тем, что произвожу и делаю на совесть. Все фаски имеют округлую форму и обрабатываются исключительно вручную, что является отличительной особенностью именно моей продукции. Красота и качество всегда притягивали к себе взоры, а в тандеме с безопасностью — это бренд.

    Мой принцип работы уже на протяжении нескольких лет построен на индивидуальном диалоге с каждым заказчиком. Мы вместе создаем мебель мечты для самых маленьких и любимых. Наша совместная работа, наше творчество позволяют нам с удовольствием окунаться заново в мир детства. Это важно. Мебель — как живой организм — имеет свой характер, при этом отражает индивидуальность хозяина и проживает лучшие моменты жизни вместе с ее обладателем. В результате возникает крепкая связь между человеком и вещью. Да, дети вырастают, а атмосфера детства остается верным почерком на сердце, создавая красоту уже во взрослой жизни. Работа над мебелью вашей мечты — это важная часть моей жизни. Я верен своему любимому делу! А вы будьте верны своим мечтам! © https://www.livemaster.ru/profile

    Услуги
    Производство эксклюзивной детской мебели
    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт-Петербург и Петрозаводск
    Адрес
    185034 Петрозаводск
    Россия
    +7-9535294070 masterio.ru
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