Меня зовут Сергей Куркин. Уже более 6 лет делаю на заказ эксклюзивную детскую мебель ручной работы. Мой папа, дед и прадед в совершенстве владели столярным мастерством, я решил продолжить семейную традицию. Качество - это мое имя, я горжусь тем, что произвожу и делаю на совесть. Все фаски имеют округлую форму и обрабатываются исключительно вручную, что является отличительной особенностью именно моей продукции. Красота и качество всегда притягивали к себе взоры, а в тандеме с безопасностью — это бренд.

Мой принцип работы уже на протяжении нескольких лет построен на индивидуальном диалоге с каждым заказчиком. Мы вместе создаем мебель мечты для самых маленьких и любимых. Наша совместная работа, наше творчество позволяют нам с удовольствием окунаться заново в мир детства. Это важно. Мебель — как живой организм — имеет свой характер, при этом отражает индивидуальность хозяина и проживает лучшие моменты жизни вместе с ее обладателем. В результате возникает крепкая связь между человеком и вещью. Да, дети вырастают, а атмосфера детства остается верным почерком на сердце, создавая красоту уже во взрослой жизни. Работа над мебелью вашей мечты — это важная часть моей жизни. Я верен своему любимому делу! А вы будьте верны своим мечтам! © https://www.livemaster.ru/profile