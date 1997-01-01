"CARA hardwood" - компания, специализирующаяся на производстве мебели из массива и шпона бука и дуба. Основана в 1997 году.
Мебель «CARAhardwood» - яркое выражение новых мебельных традиций, зарождающихся в Казахстане. Коллекция предметов интерьера из благородной древесины, задуманной и реализованной дизайнерами и краснодеревщиками Компании, отражает современные предпочтения настоящих ценителей превосходного стиля и качества, индивидуального подхода и ручной работы.
- Услуги
- столы
- стулья
- кухни
- гостиные
- спальни
- кабинеты
- мягкая мебель
- отделка интерьера деревянными стеновыми панелями буазери.
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- Регионы обслуживания
- Алматы и Алматинская область
- Almaty
- Награды компании
- Дипломы, Гран При международных выставок
- Адрес
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4e, Bulkysheva str.
050000 Almaty
Россия
+7-7772103939 www.cara.kz