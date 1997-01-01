"CARA hardwood" - компания, специализирующаяся на производстве мебели из массива и шпона бука и дуба. Основана в 1997 году.

Мебель «CARAhardwood» - яркое выражение новых мебельных традиций, зарождающихся в Казахстане. Коллекция предметов интерьера из благородной древесины, задуманной и реализованной дизайнерами и краснодеревщиками Компании, отражает современные предпочтения настоящих ценителей превосходного стиля и качества, индивидуального подхода и ручной работы.