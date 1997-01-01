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CARA hardwood
Мебель и аксессуары Almaty
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    Кухни, CARA hardwood CARA hardwood КухняКухонная мебель
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    Кухни

    "CARA hardwood" - компания, специализирующаяся на производстве мебели из массива и шпона бука и дуба. Основана в 1997 году. 

    Мебель «CARAhardwood» - яркое выражение новых мебельных традиций, зарождающихся в Казахстане. Коллекция предметов интерьера из благородной древесины, задуманной и реализованной дизайнерами и краснодеревщиками Компании, отражает современные предпочтения настоящих ценителей превосходного стиля и качества, индивидуального подхода и ручной работы.

    Услуги
    • столы
    • стулья
    • кухни
    • гостиные
    • спальни
    • кабинеты
    • мягкая мебель
    • отделка интерьера деревянными стеновыми панелями буазери.
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    Регионы обслуживания
    • Алматы и Алматинская область
    • Almaty
    Награды компании
    Дипломы, Гран При международных выставок
    Адрес
    4e, Bulkysheva str.
    050000 Almaty
    Россия
    +7-7772103939 www.cara.kz
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