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KARYADESIGN architecture studio
Архитекторы Днепропетровск, Украина
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Small house in Ukraine, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Дома в стиле минимализм
    Small house in Ukraine
    Интерьер загородного жилого дома в Днепропетровской области 519 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Гостиная в стиле модерн
    Интерьер загородного жилого дома в Днепропетровской области 519 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Гостиная в стиле модерн
    Интерьер загородного жилого дома в Днепропетровской области 519 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Гостиная в стиле модерн
    +10
    Интерьер загородного жилого дома в Днепропетровской области 519 м2
    Двухуровневая квартира 160 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Столовая комната в стиле минимализм
    Двухуровневая квартира 160 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Кухня в стиле минимализм
    Двухуровневая квартира 160 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +7
    Двухуровневая квартира 160 м2
    Интерьер детской комнаты, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Детская комнатa в скандинавском стиле
    Интерьер детской комнаты, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Детская комнатa в скандинавском стиле
    Интерьер детской комнаты, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Детская комнатa в скандинавском стиле
    Интерьер детской комнаты
    Вилла 2500 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Сад в стиле минимализм
    Вилла 2500 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Вилла 2500 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Ванная комната в стиле минимализм
    +2
    Вилла 2500 м2
    Загородный жилой дом 380 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Гостиная в стиле минимализм
    Загородный жилой дом 380 м2, KARYADESIGN architecture studio KARYADESIGN architecture studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Загородный жилой дом 380 м2
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    Архитектурная студия KARYADESIGN – это авторская мастерская, которая занимается архитектурным проектированием малоэтажных загородных домов и дизайном интерьеров.

    Мы создаем не только уникальный стиль Вашего пространства ,но и стремимся сделать мир вокруг красивей, посредством наших проектов.В процессе разработки каждого нового объекта мы стараемся создавать наиболее комфортную и гармоничную среду , в которой захочется жить, работать и творить. При этом мы в полной мере учитываем все предпочтения наших клиентов, особенности образа жизни и индивидуальность характера. Постоянно следим за современными тенденциями в дизайне и архитектуре, чтобы создавать модно, качественно и уютно. С удовольствием рассмотрим любые предложения, и вместе с Вами создадим уникальный, неповторимый стиль Вашего дома, квартиры, офиса и любого другого помещения.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование малоэтажных загородных домов
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Днепропетровск,Украина
    • Europe
    • UA
    • Usa
    Адрес
    ул. Комсомольская, 52а
    49000 Днепропетровск, Украина
    Украина
    +380-982616713 karyarchitect.com

    Отзыв

    darrabass
    Karyadesign разработали для меня дизайн двухкомнатной квартиры в стиле хайтек, были учтены все мои пожелания и специфика моей деятельности.Комнаты визуально стали казаться больше за счет оригинальных цветовых и световых решений. Кухня,несмотря на небольшую площадь, очень функциональна и вместительна.Особое внимание было уделено рабочей комнате-мини-студии звукозаписи(звукопоглощающие мембраны в отделке, рельеф стен и т.п.)Процесс ремонта был для меня совсем несложным,благодаря четким инструкциям и сопровождению специалистов Karyadesign.Очень доволен результатом, живу и работаю с огромным удовольствием.Евгений
    больше 7 лет назад
    Дата проекта: Май 2014
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    n.viktoria n.viktoria
    Работала с Кариной - очень профессионально, быстро , со вкусом сделала проект встроенного гаража . Прошло уже более пяти лет, с нашего первого сотрудничества, потом неоднократно обращалась к ней по реконструкции своей квартиры, дачи... всё было сделано в срок, замечаний к работе - нет. Карина очень корректна, хороший профи в своей работе, а главное, понимает все мои пожелания в дизайне, более того, предложила свой вариант, который мне понравился больше. Спасибо, Карина! Буду Вас рекомендовать своим друзьям и дальше.
    больше 7 лет назад
    Дата проекта: Октябрь 2010
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