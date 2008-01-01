Архитектурная студия KARYADESIGN – это авторская мастерская, которая занимается архитектурным проектированием малоэтажных загородных домов и дизайном интерьеров.

Мы создаем не только уникальный стиль Вашего пространства ,но и стремимся сделать мир вокруг красивей, посредством наших проектов.В процессе разработки каждого нового объекта мы стараемся создавать наиболее комфортную и гармоничную среду , в которой захочется жить, работать и творить. При этом мы в полной мере учитываем все предпочтения наших клиентов, особенности образа жизни и индивидуальность характера. Постоянно следим за современными тенденциями в дизайне и архитектуре, чтобы создавать модно, качественно и уютно. С удовольствием рассмотрим любые предложения, и вместе с Вами создадим уникальный, неповторимый стиль Вашего дома, квартиры, офиса и любого другого помещения.