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Myroslav Levsky
Дизайнеры интерьера Гродно, Беларусь
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня для молодого человека, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Спальня в стиле минимализм
    Спальня для молодого человека, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Спальня в стиле минимализм
    Спальня для молодого человека, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Спальня в стиле минимализм
    +1
    Спальня для молодого человека
    Спальня для мужчины, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Спальня в стиле минимализм
    Спальня для мужчины, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Спальня в стиле минимализм
    Спальня для мужчины, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Спальня в стиле минимализм
    +1
    Спальня для мужчины
    Ванная в новостройках Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле минимализм
    Ванная в новостройках Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле минимализм
    Ванная в новостройках Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле минимализм
    +2
    Ванная в новостройках Москвы
    Стандартная ванная в стиле лофт - новостройки Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная в стиле лофт
    Стандартная ванная в стиле лофт - новостройки Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная в стиле лофт
    Стандартная ванная в стиле лофт - новостройки Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная в стиле лофт
    +4
    Стандартная ванная в стиле лофт - новостройки Москвы
    Ванная - новостройки Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле модерн
    Ванная - новостройки Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле модерн
    Ванная - новостройки Москвы, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная комната в стиле модерн
    +3
    Ванная - новостройки Москвы
    Гостевая ванная - дом в классическом стиле, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная в классическом стиле
    Гостевая ванная - дом в классическом стиле, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная в классическом стиле
    Гостевая ванная - дом в классическом стиле, Myroslav Levsky Myroslav Levsky Ванная в классическом стиле
    +1
    Гостевая ванная - дом в классическом стиле
    Показать все 7 проекты

    Я дизайнер - руководитель студии и сумел найти себя в проектировании интерьеров, архитектурном и промышленном дизайне. Строя доверительные отношения со своими клиентами, я развиваюсь вместе с ними, познавая новые аспекты и навыки. На протяжении многих лет, работая, создавая и руководя, я участвовал или создавал авторские проекты, которые удовлетворяли моих заказчиков. Имея большой жизненный опыт в строительстве, отделочных работах и рекламе, изучая мировые тенденции дизайна, использую его в проектировании.МОИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ:1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ: Я всегда придерживаюсь договоренностей и непрерывно стремлюсь к совершенствованию.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Я непрерывно улучшаю эффективность труда, что позволяет предоставлять лучший результат за более короткие сроки.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: Я постоянно ищу новые возможности для улучшения и развития в той области, которой работаю, изучая и совершенствуясь в новых технологиях применяемых материалов и впитывая новые тенденции мирового дизайна.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурный и ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Гродно,Беларусь
    Адрес
    230000 Гродно, Беларусь
    Беларусь
    +375-292877605 mr-levsky.ru
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