Я дизайнер - руководитель студии и сумел найти себя в проектировании интерьеров, архитектурном и промышленном дизайне. Строя доверительные отношения со своими клиентами, я развиваюсь вместе с ними, познавая новые аспекты и навыки. На протяжении многих лет, работая, создавая и руководя, я участвовал или создавал авторские проекты, которые удовлетворяли моих заказчиков. Имея большой жизненный опыт в строительстве, отделочных работах и рекламе, изучая мировые тенденции дизайна, использую его в проектировании.МОИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ:1. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ: Я всегда придерживаюсь договоренностей и непрерывно стремлюсь к совершенствованию.2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Я непрерывно улучшаю эффективность труда, что позволяет предоставлять лучший результат за более короткие сроки.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: Я постоянно ищу новые возможности для улучшения и развития в той области, которой работаю, изучая и совершенствуясь в новых технологиях применяемых материалов и впитывая новые тенденции мирового дизайна.