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Студия Дизайна Интерьера ART ROOM
Дизайнеры интерьера Казань
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Восточная комната SPA-салона в центре Казани, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Ванная в азиатском стиле
    Восточная комната SPA-салона в центре Казани, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Ванная в азиатском стиле
    Восточная комната SPA-салона в центре Казани, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Медиа комнаты в эклектичном стиле
    +3
    Восточная комната SPA-салона в центре Казани
    Квартира на Чистопольской, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Чистопольской, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Чистопольской, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Гостиная в стиле модерн
    +10
    Квартира на Чистопольской
    Дизайн Двухуровневой квартиры, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Лестницы
    Дизайн Двухуровневой квартиры, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Ванная комната в стиле модерн
    Дизайн Двухуровневой квартиры, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Ванная комната в стиле модерн
    +11
    Дизайн Двухуровневой квартиры
    Трехкомнатная квартира в современном стиле, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Гостиная в стиле модерн
    Трехкомнатная квартира в современном стиле, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Гостиная в стиле модерн
    Трехкомнатная квартира в современном стиле, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Гостиная в стиле модерн
    +5
    Трехкомнатная квартира в современном стиле
    Комната маленькой принцессы, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Детская комнатa в классическом стиле
    Комната маленькой принцессы, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Детская комнатa в классическом стиле
    Комната маленькой принцессы, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Детская комнатa в классическом стиле
    +1
    Комната маленькой принцессы
    Подростковая комната для девочки, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Детская комнатa в стиле минимализм
    Подростковая комната для девочки, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Детская комнатa в стиле минимализм
    Подростковая комната для девочки, Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Студия Дизайна Интерьера ART ROOM Детская комнатa в стиле минимализм
    +3
    Подростковая комната для девочки
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    Проектируем частные, жилые и общественные интерьеры. Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету, так же ведем авторский надзор. Комплектуем проекты - подбираем отделочные материалы, сантехнику и свет. Мы работаем в КАЗАНИ и удаленно в других городах РФ.

    artroom-kzn.ru

    Услуги
    • Дизайн интерьера Ремонт под ключ Комплектация проектов отделочными материалами
    • сантехникой и светом
    Регионы обслуживания
    Россия, Татарстан и Казань
    Адрес
    Сибгата Хакима 3
    420066 Казань
    Россия
    +7-9600412112 artroom-kzn.ru
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