Проектируем частные, жилые и общественные интерьеры. Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету, так же ведем авторский надзор. Комплектуем проекты - подбираем отделочные материалы, сантехнику и свет. Мы работаем в КАЗАНИ и удаленно в других городах РФ.
artroom-kzn.ru
- Услуги
- Дизайн интерьера Ремонт под ключ Комплектация проектов отделочными материалами
- сантехникой и светом
- Регионы обслуживания
- Россия, Татарстан и Казань
- Адрес
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Сибгата Хакима 3
420066 Казань
Россия
+7-9600412112 artroom-kzn.ru