Проектируем частные, жилые и общественные интерьеры. Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету, так же ведем авторский надзор. Комплектуем проекты - подбираем отделочные материалы, сантехнику и свет. Мы работаем в КАЗАНИ и удаленно в других городах РФ.

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