Cтудия дизайна black droplets занимается архитектурной визуализацией и
анимацией, дизайном интерьеров, созданием трехмерных моделей. Мы специализируемся на фотореалистичной визуализации и стараемся передать мельчайшие детали вашего проекта, помогая Вам презентовать Ваш проект с самой лучшей стороны. При создании дизайна, мы опираемся на последние тенденции, в мировой архитектуре создавая функциональное и стильное пространство.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- архитектурная визуализация
- анимация
- брендирование
- строительство
- обучение
- Регионы обслуживания
- Казахстан и San diego California
- Адрес
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Нурлы-Тау, блок 5А офис 270
050000 Алматы, Казахстан
Россия
+7-7273110047 blackdroplets.com