Cтудия дизайна black droplets занимается архитектурной визуализацией и

анимацией, дизайном интерьеров, созданием трехмерных моделей. Мы специализируемся на фотореалистичной визуализации и стараемся передать мельчайшие детали вашего проекта, помогая Вам презентовать Ваш проект с самой лучшей стороны. При создании дизайна, мы опираемся на последние тенденции, в мировой архитектуре создавая функциональное и стильное пространство.