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blackdroplets
Дизайнеры интерьера Алматы, Казахстан
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    • Cтудия дизайна black droplets занимается архитектурной визуализацией и
    анимацией, дизайном интерьеров, созданием трехмерных моделей. Мы специализируемся на фотореалистичной визуализации и стараемся передать мельчайшие детали вашего проекта, помогая Вам презентовать Ваш проект с самой лучшей стороны. При создании дизайна, мы опираемся на последние тенденции, в мировой архитектуре создавая функциональное и стильное пространство.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • архитектурная визуализация
    • анимация
    • брендирование
    • строительство
    • обучение
    Регионы обслуживания
    Казахстан и San diego California
    Адрес
    Нурлы-Тау, блок 5А офис 270
    050000 Алматы, Казахстан
    Россия
    +7-7273110047 blackdroplets.com
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