Дизайнер Вадим Бычков предлагает услуги интерьерного проектирования магазинов, квартир, загородных домов, коттеджей, а так же офисных и торговых помещений. Мой опыт в реализации и проектировании поможет Вам организовать нужное пространство, отвечающее всем современным требованиям и тенденциям. Своим клиентам я стараюсь предоставить оптимальный баланс между ценой и качеством. Благодаря конструктивному диалогу с заказчиком находятся самые выгодные и наиболее правильные декоративные решения.