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Вадим Бычков
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Ванная в классическом стиле
    Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Гостиные в эклектичном стиле
    Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Кухни в эклектичном стиле
    +3
    Северная Слобода
    ЖК "Вертикаль", Вадим Бычков Вадим Бычков Гостиная в стиле модерн
    ЖК "Вертикаль", Вадим Бычков Вадим Бычков Гостиная в стиле модерн
    ЖК "Вертикаль", Вадим Бычков Вадим Бычков Спальня в стиле модерн
    +7
    ЖК "Вертикаль"
    Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
    Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
    Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
    +2
    Дом в Пестово
    сеть обувных магазинов "Милана", Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в стиле модерн
    сеть обувных магазинов "Милана", Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в стиле модерн
    сеть обувных магазинов "Милана", Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в стиле модерн
    +1
    сеть обувных магазинов "Милана"

    Дизайнер Вадим Бычков предлагает услуги интерьерного проектирования магазинов, квартир, загородных домов, коттеджей, а так же офисных и торговых помещений. Мой опыт в реализации и проектировании поможет Вам организовать нужное пространство, отвечающее всем современным требованиям и тенденциям. Своим клиентам я стараюсь предоставить оптимальный баланс между ценой и качеством. Благодаря конструктивному диалогу с заказчиком находятся самые выгодные и наиболее правильные декоративные решения.

    Услуги
    • услуги интерьерного проектирования магазинов
    • квартир
    • загородных домов
    • коттеджей
    • а так же офисных и торговых помещений.
    Регионы обслуживания
    европа, Вся Россия и Москва
    Адрес
    141090 Москва
    Россия
    +7-9167415635 vbychkov.ru

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