Я предлагаю моим заказчикам, авторский дизайн интерьера, который будет актуален на протяжении не ограниченного количества лет. В отличии от большинства моих конкурентов, в моих проектах я применяю архитектурный подход, работая с пространством как с объемно-пространственной композицией, благодаря такому подходу, в каждом проекте удается создать уникальный дизайн, который невозможно скопировать.

Я вижу каждый интерьер как живое пространство, каждый его элемент должен безукоризненно выполнять свою функцию, работать идеально находясь на своем месте, рационально поддерживая окружающее пространство и одновременно создавая впечатление объекта исключительно созерцаемого, как отдельный предмет искусства, которому подчинено окружающее пространство. Наполняя пространство воздухом и светом, отрезая все лишнее, навязываемое современной социальной культурой, не честное декораторство, тем самым стараюсь наполнить пространство противоположным — естественной красотой, эстетикой и благородством природных материалов.