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graphvision
Дизайнеры интерьера Одесса
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уютные и просторные апартаменты в Одессе, graphvision graphvision Гардеробная в классическом стиле
    Уютные и просторные апартаменты в Одессе, graphvision graphvision Гостиная в классическом стиле
    Уютные и просторные апартаменты в Одессе, graphvision graphvision Гостиная в классическом стиле
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    Уютные и просторные апартаменты в Одессе
    Интерьеры квартиры 100м.кв г. Москва, graphvision graphvision Гостиная в стиле модерн
    Интерьеры квартиры 100м.кв г. Москва, graphvision graphvision Кухня в стиле модерн
    Интерьеры квартиры 100м.кв г. Москва, graphvision graphvision Спальня в стиле модерн
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    Интерьеры квартиры 100м.кв г. Москва

    Я предлагаю моим заказчикам, авторский дизайн интерьера, который будет актуален на протяжении не ограниченного количества лет. В отличии от большинства моих конкурентов, в моих проектах я применяю архитектурный подход, работая с пространством как с объемно-пространственной композицией, благодаря такому подходу, в каждом проекте удается создать уникальный дизайн, который невозможно скопировать.

    Я вижу каждый интерьер как живое пространство, каждый его элемент должен безукоризненно выполнять свою функцию, работать идеально находясь на своем месте, рационально поддерживая окружающее пространство и одновременно создавая впечатление объекта исключительно созерцаемого, как отдельный предмет искусства, которому подчинено окружающее пространство. Наполняя пространство воздухом и светом, отрезая все лишнее, навязываемое современной социальной культурой, не честное декораторство, тем самым стараюсь наполнить пространство противоположным — естественной красотой, эстетикой и благородством природных материалов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера: дома
    • квартир
    • ресторанов
    • офисов
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • европа
    • Одесса
    • Киев
    Адрес
    65111 Одесса
    Украина
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