Студия «Gergel & P» - широкий спектр услуг по декорированию интерьера!
Мы всегда готовы приступить к работе на любой готовности Вашего проекта, от разработки дизайна до его воплощения.
- Услуги
- Оформление нестандартных оконных проемов. Портьерные ткани и обои от европейских производителей. Изготовление ламбрекенов
- покрывал
- декоративных подушек
- чехлов
- скатертей
- балдахинов
- абажуров.
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург. и г. Москва
- Адрес
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ул. Ленина д. 37
197136 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129845234 www.gergel-p.ru