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Studio Gergel &amp; P
Шторы, жалюзи и роллы Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом в Подборовье, Studio Gergel & P Studio Gergel & P Спальная комната Текстиль
    Загородный дом в Подборовье, Studio Gergel & P Studio Gergel & P Столовая комнатаАксессуары и декор
    Загородный дом в Подборовье, Studio Gergel & P Studio Gergel & P Столовая комнатаАксессуары и декор
    Загородный дом в Подборовье
    Загородный дом в Комарово, Studio Gergel & P Studio Gergel & P ГостинаяАксессуары и декорации
    Загородный дом в Комарово, Studio Gergel & P Studio Gergel & P Спальная комната Текстиль
    Загородный дом в Комарово, Studio Gergel & P Studio Gergel & P Спальная комната Текстиль
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    Загородный дом в Комарово
    Текстиль. Нестандартные решения , Studio Gergel & P Studio Gergel & P Спальная комната Текстиль
    Текстиль. Нестандартные решения , Studio Gergel & P Studio Gergel & P Окна и двериШторы и драпировка
    Текстиль. Нестандартные решения , Studio Gergel & P Studio Gergel & P Спальная комната Текстиль
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    Текстиль. Нестандартные решения
    Чехлы для мебели, Studio Gergel & P Studio Gergel & P ГостинаяТабуреты и стулья
    Чехлы для мебели, Studio Gergel & P Studio Gergel & P Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Чехлы для мебели

    Студия «Gergel & P» - широкий спектр услуг по декорированию интерьера! 

    Мы всегда готовы приступить к работе на любой готовности Вашего проекта, от разработки дизайна до его воплощения.

    Услуги
    • Оформление нестандартных оконных проемов. Портьерные ткани и обои от европейских производителей. Изготовление ламбрекенов
    • покрывал
    • декоративных подушек
    • чехлов
    • скатертей
    • балдахинов
    • абажуров.
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург. и г. Москва
    Адрес
    ул. Ленина д. 37
    197136 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129845234 www.gergel-p.ru
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