ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА – ЗАЛОГ УЮТА И КРАСОТЫ В ВАШЕМ ДОМЕ!
📌 Разработка дизайна интерьеров
📌 Работа по договору
📌 Поэтапная оплата
Моя цель - превращение квадратных метров в уютные, функциональные и уникальные пространства, меняя представление людей о дизайне интерьера на каждом этапе.
- Услуги
- * Разработка архитектурно-планировочного решения * Стилистическое решение * 3D визуализация * Полный комплект чертежей * Подбор материалов
- оборудования и мебели
- Регионы обслуживания
- Москва и МО, Алтайский край и World
- Адрес
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115280 Москва
Россия
+7-9772688139 mssg.me/asdesign