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Sokolykh_design
Дизайнеры интерьера Москва
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    • ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА – ЗАЛОГ УЮТА И КРАСОТЫ В ВАШЕМ ДОМЕ!

    📌 Разработка дизайна интерьеров 

    📌 Работа по договору 

    📌 Поэтапная оплата

    Моя цель - превращение квадратных метров в уютные, функциональные и уникальные пространства, меняя представление людей о дизайне интерьера на каждом этапе.

    Услуги
    • * Разработка архитектурно-планировочного решения * Стилистическое решение * 3D визуализация * Полный комплект чертежей * Подбор материалов
    • оборудования и мебели
    Регионы обслуживания
    Москва и МО, Алтайский край и World
    Адрес
    115280 Москва
    Россия
    +7-9772688139 mssg.me/asdesign
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