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Greenhance
Садовая техника и инструменты Москва
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    • Greenhance является швейцарской компанией, специализирующейся на разработке и реализации комплексных проектов «под ключ» по всей Европе. Наша область работ: частные сады, террасы на крыше, бизнес-парки. Наши сотрудники являются представителями Швейцарской и Немецкой инженерных школ. Greenhance - это коллектив талантливых и амбициозных профессионалов с многолетним опытом работы и прочными разносторонними навыками. Мы - стабильная команда, сформированная из тщательно отобранных специалистов, чья компетентность была доказана в самых сложных проектах. 

    Услуги
    • Ландшафтная архитектура
    • озеленение и благоустройство
    • сервисное обслуживание.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, стр.9, 2 этаж, помещение 36
    105120 Москва
    Россия
    www.greenhance.ch
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