Greenhance является швейцарской компанией, специализирующейся на разработке и реализации комплексных проектов «под ключ» по всей Европе. Наша область работ: частные сады, террасы на крыше, бизнес-парки. Наши сотрудники являются представителями Швейцарской и Немецкой инженерных школ. Greenhance - это коллектив талантливых и амбициозных профессионалов с многолетним опытом работы и прочными разносторонними навыками. Мы - стабильная команда, сформированная из тщательно отобранных специалистов, чья компетентность была доказана в самых сложных проектах.
- Услуги
- Ландшафтная архитектура
- озеленение и благоустройство
- сервисное обслуживание.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, стр.9, 2 этаж, помещение 36
105120 Москва
Россия
www.greenhance.ch