Greenhance является швейцарской компанией, специализирующейся на разработке и реализации комплексных проектов «под ключ» по всей Европе. Наша область работ: частные сады, террасы на крыше, бизнес-парки. Наши сотрудники являются представителями Швейцарской и Немецкой инженерных школ. Greenhance - это коллектив талантливых и амбициозных профессионалов с многолетним опытом работы и прочными разносторонними навыками. Мы - стабильная команда, сформированная из тщательно отобранных специалистов, чья компетентность была доказана в самых сложных проектах.