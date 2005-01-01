История этой студии начинает свой отсчет с 2005-го года. Именно тогда дизайнерАлеся Сахно начала свой самостоятельный творческий путь. В 2009-м году студияSempreArte была зарегистрирована официально. За несколько последующих лет студии удалось выполнить множество уникальных проектов, получить всесторонний опыт в оформлении интерьеров и выработать свой собственный почерк. На сегодняшний день в команду SempreArte входит более десяти высококвалифицированных архитекторов и дизайнеров. Проекты студии не раз принимали участие в международных конкурсах и печатались в архитектурных каталогах.

Отличительная черта работы студии SempreArte – всесторонний контроль над реализацией проекта на всех этапах. Все аспекты работы – от обмерных чертежей, перепланировки и фотореалистичной визуализации интерьера, до выполнения рабочей документации, заказа материалов, транспортировки, – мы берем на себя. Мы также устанавливаем фиксированный график выполнения работ, что позволит вам заранее спланировать дату переезда. Студия SempreArte работает с проектами во всех стилях! Позвольте нам услышать ваши пожелания и профессионально воплотить их!