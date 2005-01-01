Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Sempre Arte
Дизайнеры интерьера Г. Киев
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Аристократический вкус, Sempre Arte Sempre Arte
    Аристократический вкус, Sempre Arte Sempre Arte
    Аристократический вкус, Sempre Arte Sempre Arte
    +13
    Аристократический вкус

    История этой студии начинает свой отсчет с 2005-го года. Именно тогда дизайнерАлеся Сахно начала свой самостоятельный творческий путь. В 2009-м году студияSempreArte была зарегистрирована официально. За несколько последующих лет студии удалось выполнить множество уникальных проектов, получить всесторонний опыт в оформлении интерьеров и выработать свой собственный почерк. На сегодняшний день в команду SempreArte входит более десяти высококвалифицированных архитекторов и дизайнеров. Проекты студии не раз принимали участие в международных конкурсах и печатались в архитектурных каталогах.

    Отличительная черта работы студии SempreArte – всесторонний контроль над реализацией проекта на всех этапах. Все аспекты работы – от обмерных чертежей, перепланировки и фотореалистичной визуализации интерьера, до выполнения рабочей документации, заказа материалов, транспортировки, – мы берем на себя. Мы также устанавливаем фиксированный график выполнения работ, что позволит вам заранее спланировать дату переезда. Студия SempreArte работает с проектами во всех стилях! Позвольте нам услышать ваши пожелания и профессионально воплотить их!

    Услуги
    • 1.Подготовка технического задания; 2. Предпроектное предложение; 3 Обмерный чертёж; 4 Эскиз (эскизный проект)
    • включающий; 5 Полный дизайн-проект с авторским надзором
    • включающий; 6 Планировочное решение; 7 Дополнительный рабочий чертеж (план
    • развертка); 8 Визуализация (компьютерная) интерьера помещения; 9 Авторский архитектурный (дизайнерский) надзор; 10 Выезд дизайнера с заказчиком по магазинам для подбора отделочных материалов; 11 Декорирование.
    Регионы обслуживания
    UK, RU и г. Киев
    Награды компании
    • Сертификат участника открытого интерьерного конкурса «Красивые квартиры 2014» в номинации
    • Современные квартиры до 150 кв.м.
    Адрес
    Драгомирова, 16
    01103 Г. Киев
    Россия
    +7-9266545048 www.semprearte.com
    Законное владение

    Владелец компании

      Add SEO element