История этой студии начинает свой отсчет с 2005-го года. Именно тогда дизайнерАлеся Сахно начала свой самостоятельный творческий путь. В 2009-м году студияSempreArte была зарегистрирована официально. За несколько последующих лет студии удалось выполнить множество уникальных проектов, получить всесторонний опыт в оформлении интерьеров и выработать свой собственный почерк. На сегодняшний день в команду SempreArte входит более десяти высококвалифицированных архитекторов и дизайнеров. Проекты студии не раз принимали участие в международных конкурсах и печатались в архитектурных каталогах.
Отличительная черта работы студии SempreArte – всесторонний контроль над реализацией проекта на всех этапах. Все аспекты работы – от обмерных чертежей, перепланировки и фотореалистичной визуализации интерьера, до выполнения рабочей документации, заказа материалов, транспортировки, – мы берем на себя. Мы также устанавливаем фиксированный график выполнения работ, что позволит вам заранее спланировать дату переезда. Студия SempreArte работает с проектами во всех стилях! Позвольте нам услышать ваши пожелания и профессионально воплотить их!
- Услуги
- 1.Подготовка технического задания; 2. Предпроектное предложение; 3 Обмерный чертёж; 4 Эскиз (эскизный проект)
- включающий; 5 Полный дизайн-проект с авторским надзором
- включающий; 6 Планировочное решение; 7 Дополнительный рабочий чертеж (план
- развертка); 8 Визуализация (компьютерная) интерьера помещения; 9 Авторский архитектурный (дизайнерский) надзор; 10 Выезд дизайнера с заказчиком по магазинам для подбора отделочных материалов; 11 Декорирование.
- Регионы обслуживания
- UK, RU и г. Киев
- Награды компании
- Сертификат участника открытого интерьерного конкурса «Красивые квартиры 2014» в номинации
- Современные квартиры до 150 кв.м.
- Адрес
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Драгомирова, 16
01103 Г. Киев
Россия
+7-9266545048 www.semprearte.com
Владелец компании