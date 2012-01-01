Мы делаем проекты частных и общественных интерьеров, ведем авторский надзор и консультируем по вопросам дизайна и ремонта.
Работаем в современном стиле, любим смелые, но уместные решения.
Считаем, что любой дом - это прежде всего люди, которые в нем живут.
Поэтому на первое место ставим индивидуальность, ценности и жизненную философию заказчика.
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- авторский надзор
- комплектация
- декорирование
- подбор предметов искусства
- консультации.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Best of HOUZZ 2017 – номинация
Сервис
- Best Office Awards 2012 – номинация
Приз зрительских симпатий(офис киностудии
RSS production)
- Best of HOUZZ 2017 – номинация
- Адрес
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109004 Москва
Россия
+7-9266843048 www.ovostudio.ru
Законное владение
Большой Факельный переулок, 6/12