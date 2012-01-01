Мы делаем проекты частных и общественных интерьеров, ведем авторский надзор и консультируем по вопросам дизайна и ремонта.

Работаем в современном стиле, любим смелые, но уместные решения.

Считаем, что любой дом - это прежде всего люди, которые в нем живут.

Поэтому на первое место ставим индивидуальность, ценности и жизненную философию заказчика.