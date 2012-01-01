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OVO
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Офис киностудии "RSS production", OVO OVO Конференц-центры в стиле лофт Красный
    Офис киностудии "RSS production", OVO OVO Конференц-центры в стиле лофт Серый
    Офис киностудии "RSS production", OVO OVO Конференц-центры в стиле лофт Красный
    +18
    Офис киностудии "RSS production"

    Мы делаем проекты частных и общественных интерьеров, ведем авторский надзор  и консультируем по вопросам дизайна и ремонта.
    Работаем в современном стиле, любим смелые, но уместные решения. 
    Считаем, что любой дом - это прежде всего люди, которые в нем живут.
    Поэтому на первое место ставим индивидуальность, ценности и жизненную философию заказчика.

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • авторский надзор
    • комплектация
    • декорирование
    • подбор предметов искусства
    • консультации.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • Best of HOUZZ 2017 – номинация Сервис
    • Best Office Awards 2012 – номинация Приз зрительских симпатий (офис киностудии RSS production)
    Адрес
    109004 Москва
    Россия
    +7-9266843048 www.ovostudio.ru
    Законное владение

    Большой Факельный переулок, 6/12

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