Wishnya - это дизайнерская мебель и предметы интерьера из необычных материалов.

Мы специализируемся на необычных и ярких предметах и деталях интерьера, которыми хочется обладать. Краеугольным камнем нашей философии является дизайн, но дизайн в полном смысле этого слова. Мы также много внимания уделяем практичности наших предметов, как их яркому и притягательному обличию.

Мы - это сплоченная команда перфекционистов. Каждый предмет проходит длительный путь от эскиза до прототипа. По мере прохождения всех этапов, мы доводим каждую операцию и каждый завиток до совершенства.