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wishnya
Освещение Екатеринбург
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Prism напольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Prism напольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Prism напольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +4
    Prism напольный светильник
    ZigZag настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    ZigZag настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    ZigZag настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +1
    ZigZag настольный светильник
    Spring настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Spring настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Spring настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +1
    Spring настольный светильник
    Check настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Check настольный светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Check настольный светильник
    Garnet подвесной светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Garnet подвесной светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Garnet подвесной светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Garnet подвесной светильник
    Moth подвесной светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Moth подвесной светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Moth подвесной светильник, wishnya wishnya Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +2
    Moth подвесной светильник
    Показать все 21 проекты

             Wishnya - это дизайнерская мебель и предметы интерьера из необычных материалов.

             Мы специализируемся на необычных и ярких предметах и деталях интерьера, которыми хочется обладать. Краеугольным камнем нашей философии является дизайн, но дизайн в полном смысле этого слова. Мы также много внимания уделяем практичности наших предметов, как их яркому и притягательному обличию.  

             Мы - это сплоченная команда перфекционистов. Каждый предмет проходит длительный путь от эскиза до прототипа. По мере прохождения всех этапов, мы доводим каждую операцию и каждый завиток до совершенства.

    Адрес
    Екатеринбург
    Россия
    +7-9538230606 www.wishnya.net
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