Современные раковины для ванной комнаты

Функции раковины оставались неизменными на протяжении многих десятков лет, чего не скажешь о ее форме и цвете. Попав под пристальное внимание дизайнеров, раковина стала излюбленным объектом их смелых экспериментов.

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