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Как выглядит реконструкция старой летней дачи? Именно так! Московский архитектор BABOSHIN.COM создал стильный современный дом на основе традиционной загородной архитектуры.
Функции раковины оставались неизменными на протяжении многих десятков лет, чего не скажешь о ее форме и цвете. Попав под пристальное внимание дизайнеров, раковина стала излюбленным объектом их смелых экспериментов.