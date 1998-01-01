«ARCHPOINT» - российское дизайнерское и архитектурное бюро, основанное московским дизайнером Валерием Лизуновым в 1998 году (изначально носило название «МОСШТАБ»). Бюро специализируется на создании общественных (в первую очередь ресторанов) и частных интерьеров в России и за рубежом. Помимо этого группа компаний «ARCHPOINT» занимается разработкой фирменного стиля и концепций для ресторанов, а также поставкой мебели, света, сантехники и аксессуаров.