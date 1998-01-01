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Дизайн-бюро ARCHPOINT
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Квартира на Новом Арбаре, Дизайн-бюро ARCHPOINT Дизайн-бюро ARCHPOINT
    Квартира на Новом Арбаре, Дизайн-бюро ARCHPOINT Дизайн-бюро ARCHPOINT
    Квартира на Новом Арбаре, Дизайн-бюро ARCHPOINT Дизайн-бюро ARCHPOINT
    +17
    Квартира на Новом Арбаре
    Ресторан Selfie, Дизайн-бюро ARCHPOINT Дизайн-бюро ARCHPOINT Конференц-центры в стиле модерн
    Ресторан Selfie, Дизайн-бюро ARCHPOINT Дизайн-бюро ARCHPOINT ГостинаяАксессуары и декорации
    Ресторан Selfie, Дизайн-бюро ARCHPOINT Дизайн-бюро ARCHPOINT Конференц-центры в стиле модерн
    +32
    Ресторан Selfie

    «ARCHPOINT» - российское дизайнерское и архитектурное бюро, основанное московским дизайнером Валерием Лизуновым в 1998 году (изначально носило название «МОСШТАБ»). Бюро специализируется на создании общественных (в первую очередь ресторанов) и частных интерьеров в России и за рубежом. Помимо этого группа компаний «ARCHPOINT» занимается разработкой фирменного стиля и концепций для ресторанов, а также поставкой мебели, света, сантехники и аксессуаров.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Москва
    Россия
    +7-4957974489 archpoint.ru
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