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Александра Клямурис
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кашино, Александра Клямурис Александра Клямурис Спальня в классическом стиле
    Кашино, Александра Клямурис Александра Клямурис Спальня в классическом стиле
    Кашино, Александра Клямурис Александра Клямурис Спальня в классическом стиле
    +28
    Кашино
    Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле Серый
    Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле Серый
    Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле Серый
    +38
    Ильинка
    Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Рабочий кабинет в стиле лофт
    Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Рабочий кабинет в стиле лофт
    Лофт 17, Александра Клямурис Александра Клямурис Рабочий кабинет в стиле лофт
    +15
    Лофт 17
    Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле
    Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле
    Ильинка, Александра Клямурис Александра Клямурис Гостиная в классическом стиле
    +9
    Ильинка

    Я Александра! Добро пожаловать на мой сайт профессионального дизайна интерьера.

    Частный дизайнер интерьера должен пройти долгий путь, набраться опыта, заработать отличную репутацию, заслужить авторитет в мире дизайна, освоить немало тонкостей в организационных и руководящих навыках, прежде чем создать успешную студию дизайна интерьера. 

    За 10-ти летнюю практику в этом бизнесе, я сформировала сильную команду дизайнеров, профи своего дела, и вместе мы, с успехом разработали и реализовали огромное кол-во проектов. Благодаря большому опыту, преданности своему делу, ответственности, творческому полету мысли и инженерной точности нам удается в короткие сроки воплотить мечты об идеальном интерьере в реальность. 

    Студия дизайна интерьера в отличие от частной практики: Это в первую очередь стабильность, обратившись в компанию, Вы можете быть уверенны в заявленных сроках и качестве исполнения, прописанных в договоре. Нельзя не упомянуть о правомерной стороне вопроса, обратившись в студию, вы заключаете договор с юридическим лицом, а это является неоспоримой гарантией. 

    Кроме того, я очень внимательно, с особым трепетом отношусь к подбору кадров. В моей студии все сотрудники имеют профильное образование в самых именитых вузах, являются призерами интерьерных конкурсов, обладают утонченным вкусом, уделяют большое внимание деталям и постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки. Кроме всего прочего не стоит забывать, что дизайн интерьера, говорит сам за себя, и мы своим именем дорожим. Ведя частную практику, не раз возникал вопрос о месте проведения встречи, конечно можно обойтись кафе, но это неудобно: нет возможности взять с собой необходимое количество каталогов, образцов, да и чертежи толком негде разложить. Наш офис мы называем «Мастерской», так как в традициях художественных студий, мы занимаем мансардный этаж небольшого особнячка. Офис это не только удобство, но и гарантия, того что мы всегда на одном месте, и нас легко найти, или просто заехать на чашечку кофе.

    Услуги
    Дизайн интерьера и декор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Рублево-Успенское шоссе 123 Б
    143082 Москва
    Россия
    +7-4952277993 www.k-dsn.ru

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