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Мастерская удобных решений
Мебель и аксессуары Новосибирск
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Проекты

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    • Квартира на Тимирязева, Мастерская удобных решений Мастерская удобных решений Детская комнатаПисьменные столы и стулья
    Квартира на Тимирязева, Мастерская удобных решений Мастерская удобных решений Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    Квартира на Тимирязева, Мастерская удобных решений Мастерская удобных решений Ванная комнатаМебель для ванной
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    Квартира на Тимирязева

    Мастерская удобных решений производит мебель на заказ, элементы интерьера, малые архитектурные формы для квартир, загородных домов, баров, кафе, магазинов из массива дерева. Мебель на заказ - основное направление нашего производства.

    Мы выполняем любые дизайнерские проекты мебели, как частных заказчиков, так и организаций. У Вас есть дизайн-проект? Сложная планировка? Не подходят стандартные решения? Трудно найти нужные материалы? Закажите мебель у нас! Мы рассчитаем стоимость, предложим варианты реализации, найдем материалы для Вашего проекта мебели.

    Услуги
    Мебель из массива дерева на заказ
    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    г. Новосибирск, Красный проспект 79, офис 313
    630048 Новосибирск
    Россия
    +7-3833731610 мастерская54.рф
    Законное владение

    г. Новосибирск, Красный проспект 79, офис 313

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