Мастерская удобных решений производит мебель на заказ, элементы интерьера, малые архитектурные формы для квартир, загородных домов, баров, кафе, магазинов из массива дерева. Мебель на заказ - основное направление нашего производства.

Мы выполняем любые дизайнерские проекты мебели, как частных заказчиков, так и организаций. У Вас есть дизайн-проект? Сложная планировка? Не подходят стандартные решения? Трудно найти нужные материалы? Закажите мебель у нас! Мы рассчитаем стоимость, предложим варианты реализации, найдем материалы для Вашего проекта мебели.