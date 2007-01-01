ПОБЕДИТЕЛЬ
Международных и Российских конкурсов по архитектуре и дизайну
12 лет Опыт работы
16 Международных наград
28 Российских наград
49 Публикаций в СМИ
Стажировки : Лондон, Вена, Милан
6 Съемок на 1 канале "ФАЗЕН
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- г.Москва
- Великобритания & Европа
- Америка
- канада
- Награды компании
- . С 2011-го года Анна становится многократным лауреатом не только российских, но и международных конкурсов по архитектуре и дизайну. Среди них:
- – В 2011-м году работа Анны Владимировой была признана лучшей в номинации «Русская баня» международного конкурса «АQUA-престиж».
- – В 2011-м году она стала победителем в номинации «Проект торгово-развлекательного комплекса в Саратов» на 5-ой Архитектурной премии.
- – В 2012-м году ее работы «Строгость и стиль в черно-белом цвете» и «Кабинет в Английском стиле» попадают в шорт-лист Международного конкурса «Дизайн-дебют `2012».
- – В 2012-м году Ане достается 3-е место на международном конкурсе COW International Design Festival за работу «Особняк в Английском стиле».
- – В 2012-м году на ежегодном областном конкурсе «Зодчество ХХI век» студия архитектуры и дизайна Анны Николаевны Владимировой победила в номинациях «Лучшее предприятие в сфере проектирования, реставрации и реконструкции», «Лучшее предприятие в сфере проектирования интерьеров».
- – В 2013-м дизайн-проект детского сада «Сема» получил вторую премию на международном конкурсе COW Design Festival 2013 и диплом финалиста международного конкурса по дизайну интерьера «Объективность внутри 2013».
- Адрес
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Кутузовский Проспект, ул. Генерала Ермолова
121170 Москва
Россия
+7-9853123636 www.annavladimirova.com