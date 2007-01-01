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Anna Vladimirova
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Коттедж в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Спальня в классическом стиле Серебро / Золото Фиолетовый / Лиловый
    Коттедж в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Спальня в классическом стиле Серебро / Золото Фиолетовый / Лиловый
    Коттедж в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Спальня в классическом стиле Серебро / Золото Фиолетовый / Лиловый
    +1
    Коттедж в Москве
    Детская для 4-х малышей, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Детские комната в эклектичном стиле
    Детская для 4-х малышей, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Детские комната в эклектичном стиле
    Детская для 4-х малышей, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Детские комната в эклектичном стиле
    +4
    Детская для 4-х малышей
    Квартира в стиле LOFT в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Гостиная в стиле лофт
    Квартира в стиле LOFT в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Гостиная в стиле лофт
    Квартира в стиле LOFT в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +31
    Квартира в стиле LOFT в Москве
    Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Гостиная в стиле лофт
    Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +26
    Апартаменты для молодой пары в Москве
    Детский садик "СЕМА", Anna Vladimirova Anna Vladimirova
    Детский садик "СЕМА", Anna Vladimirova Anna Vladimirova
    Детский садик "СЕМА", Anna Vladimirova Anna Vladimirova
    +41
    Детский садик "СЕМА"

    ПОБЕДИТЕЛЬ
    Международных и Российских конкурсов по архитектуре и дизайну

    12 лет      Опыт работы                                   

                                     16    Международных наград              

         28    Российских наград                      

                       49     Публикаций в СМИ                      

                       Стажировки  :   Лондон, Вена, Милан

                       6    Съемок на 1 канале "ФАЗЕН

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • г.Москва
    • Великобритания & Европа
    • Америка
    • канада
    Награды компании
    • . С 2011-го года  Анна становится многократным лауреатом не только российских, но и международных конкурсов по архитектуре и дизайну. Среди них:
    • – В 2011-м году работа Анны Владимировой была признана лучшей в номинации «Русская баня» международного конкурса «АQUA-престиж».
    • – В 2011-м году она стала победителем в номинации «Проект торгово-развлекательного комплекса в Саратов» на 5-ой Архитектурной премии.
    • – В 2012-м году ее работы «Строгость и стиль в черно-белом цвете» и «Кабинет в Английском стиле» попадают в шорт-лист Международного конкурса «Дизайн-дебют `2012».
    • – В 2012-м году Ане достается 3-е место на международном конкурсе COW International Design Festival за работу «Особняк в Английском стиле».
    • – В 2012-м году на ежегодном областном конкурсе «Зодчество ХХI век» студия архитектуры и дизайна Анны Николаевны Владимировой победила в номинациях «Лучшее предприятие в сфере проектирования, реставрации и реконструкции», «Лучшее предприятие в сфере проектирования интерьеров». 
    • – В 2013-м дизайн-проект детского сада «Сема» получил вторую премию на международном конкурсе COW Design Festival 2013 и диплом финалиста международного конкурса по дизайну интерьера «Объективность внутри 2013».
    Адрес
    Кутузовский Проспект, ул. Генерала Ермолова
    121170 Москва
    Россия
    +7-9853123636 www.annavladimirova.com

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